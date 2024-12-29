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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 09:14 | Обновлено 29 декабря 2024, 09:21
789
0

Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий

Хацкевич считает Шовковского лучшим тренером года

29 декабря 2024, 09:14 | Обновлено 29 декабря 2024, 09:21
789
0
Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины в 2024 году. Специалист отметил прогресс Руслана Ротаня и добавил в свой рейтинг еще двух тренеров.

  1. Александр Шовковский (Динамо);
  2. Руслан Ротань (Александрия);
  3. Сергей Ребров (национальная сборная Украины).

«Динамо» во главе с Александром Шовковским находится на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Александрия» занимает вторую ступень чемпионата с 38 баллами. Сборная Украины пробилась в плей-офф Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич претендует на должность спортивного директора житомирского «Полесья».

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Руслан Ротань Сергей Ребров Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Александрия чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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