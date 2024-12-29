Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины. Ребров только третий
Хацкевич считает Шовковского лучшим тренером года
Бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич выбрал лучшего тренера Украины в 2024 году. Специалист отметил прогресс Руслана Ротаня и добавил в свой рейтинг еще двух тренеров.
- Александр Шовковский (Динамо);
- Руслан Ротань (Александрия);
- Сергей Ребров (национальная сборная Украины).
«Динамо» во главе с Александром Шовковским находится на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Александрия» занимает вторую ступень чемпионата с 38 баллами. Сборная Украины пробилась в плей-офф Лиги наций.
Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич претендует на должность спортивного директора житомирского «Полесья».
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