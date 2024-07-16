Известно, сколько пропустит Месси из-за травмы, полученной в финале Копы

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

В стартовом составе Альбиселесте вышел легендарный нападающий Лионель Месси, который не смог доиграть матч до конца. На 66-й минуте аргентинец был заменен из-за травмы, Лионель после этого не сдержал эмоций.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что Месси, вероятно, пропустит два следующих матча флоридской команды.

«Интер» следующий матч сыграет 18 июля с «Торонто», а 21 июля – с «Чикаго».