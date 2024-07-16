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Major League Soccer
16 июля 2024, 20:59 |
211
0

Известно, сколько пропустит Месси из-за травмы, полученной в финале Копы

Аргентинец не смог доиграть финал континентального первенства против Колумбии

16 июля 2024, 20:59 |
211
0
Известно, сколько пропустит Месси из-за травмы, полученной в финале Копы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

В стартовом составе Альбиселесте вышел легендарный нападающий Лионель Месси, который не смог доиграть матч до конца. На 66-й минуте аргентинец был заменен из-за травмы, Лионель после этого не сдержал эмоций.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что Месси, вероятно, пропустит два следующих матча флоридской команды.

«Интер» следующий матч сыграет 18 июля с «Торонто», а 21 июля – с «Чикаго».

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Херардо Мартино Лионель Месси Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу травма Интер Майами
Дмитро Олійник Источник: Associated Press
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