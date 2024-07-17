Снигур не смогла доиграть стартовый матч на турнире в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка не смогла доиграть поединок против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA).

Витория. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Мария Портильо Рамирес (Мексика) – 5:6 (отказ)

Отметим, что Дарья не смогла защитить 140 очков в мировом рейтинге за прошлогоднюю победу на этих соревнованиях.

На этом турнире продолжает выступления Юлия Стародубцева.