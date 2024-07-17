ITF17 июля 2024, 20:17 |
356
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Снигур не смогла доиграть стартовый матч на турнире в Испании
Дарья досрочно покинула соревнования, на которых год назад стала чемпионкой
17 июля 2024, 20:17 |
356
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
В первом раунде украинка не смогла доиграть поединок против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA).
Витория. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Мария Портильо Рамирес (Мексика) – 5:6 (отказ)
Отметим, что Дарья не смогла защитить 140 очков в мировом рейтинге за прошлогоднюю победу на этих соревнованиях.
На этом турнире продолжает выступления Юлия Стародубцева.
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Комментарии 2
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А почему 140 очков если турнир категория 100???
начебто б наші і грають не так багато,а травми за травмами...
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