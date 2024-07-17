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ITF
17 июля 2024, 20:17 |
356
2

Снигур не смогла доиграть стартовый матч на турнире в Испании

Дарья досрочно покинула соревнования, на которых год назад стала чемпионкой

17 июля 2024, 20:17 |
356
2
Снигур не смогла доиграть стартовый матч на турнире в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) досрочно завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

В первом раунде украинка не смогла доиграть поединок против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA).

Витория. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Мария Портильо Рамирес (Мексика) – 5:6 (отказ)

Отметим, что Дарья не смогла защитить 140 очков в мировом рейтинге за прошлогоднюю победу на этих соревнованиях.

На этом турнире продолжает выступления Юлия Стародубцева.

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Дарья Снигур ITF Витория
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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SuperMario
А почему 140 очков если турнир категория 100???
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0
C.Пеклов
начебто б наші і грають не так багато,а травми за травмами...
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0
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