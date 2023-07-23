Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут.

ITF W100 Витория. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [6] – Джессика Понше (Франция) [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Во втором сете украинка проигрывала 0:4, но смогла выиграть 6 геймов подряд и полностью перевернуть ход поединка.

Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал 1:1.

Для Дарьи это первый титул c 2021 года.

Снигур в третий раз в карьере сыграла в финале турнира такой категории и во второй раз выиграла трофей.

Для Снигур это был 11-й финал на уровне ITF в карьере. На ее счету теперь 7 титулов.

В Live-рейтинге WTA Снигур поднялась на 128-ю позицию.