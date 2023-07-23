Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании
Дарья в трех сетах выиграла у Джессики Понше
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).
В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут.
ITF W100 Витория. Хард. Финал
Дарья Снигур (Украина) [6] – Джессика Понше (Франция) [3] – 3:6, 6:4, 6:1
Во втором сете украинка проигрывала 0:4, но смогла выиграть 6 геймов подряд и полностью перевернуть ход поединка.
Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал 1:1.
Для Дарьи это первый титул c 2021 года.
Снигур в третий раз в карьере сыграла в финале турнира такой категории и во второй раз выиграла трофей.
Для Снигур это был 11-й финал на уровне ITF в карьере. На ее счету теперь 7 титулов.
В Live-рейтинге WTA Снигур поднялась на 128-ю позицию.
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Перший з трьох сьогоднішніх фіналів на нашу користь. Попереду ще 2.
Щодо самої гри... Не думав, що колись таке скажу, але навіть гру Ястремської дивитись цікавіше)
З таким технічним арсеналом варіативність гри Даші наближається до нуля: ні вкоротити, ні до сітки вийти, коли треба парашут накинуть, підрізати м'яча або надати йому обертів.. це все не про Дашу - вона просто лупить у стилі "вибивання килима")
Добре, що їй така гра приносить результат, але проти тенісистки, якій вистачить клепки проаналізувати стиль суперниці і майстерності заздалегідь до нього підготуватись, шансів не багато...
Француженка, немов загіпнотизована монотонністю дашиних невдалих дій, вирішила на чужому горбі в`їхати в рай і врешті-решт перестала грати взагалі, зайнявшись виключно накидуванням м`яча на ракетку суперниці. А Дарині саме в цей момент набридло помилятись з кожного другого удару. Понше намагалася переключитися назад на якусь подобу креативної гри, але вже було занадто пізно. Одинадцять програних геймів поспіль "досягнення" для фіналів не унікальне, та все ж доволі рідкісне.
Словом, жіночий теніс у найгірших його проявах, я таким перемогам фізично радіти не можу. Але титул в кишені, та й гроші не пахнуть.