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ITF
23 июля 2023, 14:53 | Обновлено 23 июля 2023, 15:03
3800
23

Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании

Дарья в трех сетах выиграла у Джессики Понше

23 июля 2023, 14:53 | Обновлено 23 июля 2023, 15:03
3800
23
Суперкамбек в финале! Снигур выиграла титул на 100-тысячнике в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут.

ITF W100 Витория. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [6] – Джессика Понше (Франция) [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Во втором сете украинка проигрывала 0:4, но смогла выиграть 6 геймов подряд и полностью перевернуть ход поединка.

Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал 1:1.

Для Дарьи это первый титул c 2021 года.

Снигур в третий раз в карьере сыграла в финале турнира такой категории и во второй раз выиграла трофей.

Для Снигур это был 11-й финал на уровне ITF в карьере. На ее счету теперь 7 титулов.

В Live-рейтинге WTA Снигур поднялась на 128-ю позицию.

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Дарья Снигур Джессика Понше ITF Витория
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Stanislav Matusevych
Навряд чи хтось вірив у перемогу після 3:6, 0:4. Але це ж українка. Залізти у величезну халепу, щоб себе за волосся з неї витягнути - національна традиція. А потім - 11 геймів поспіль і титул. Вітаємо!
Перший з трьох сьогоднішніх фіналів на нашу користь. Попереду ще 2.
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+8
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Alehandro
Вітання Даші! Сподіваюсь, інші дівчата сьогодні також підтримають переможну ходу)
Щодо самої гри... Не думав, що колись таке скажу, але навіть гру Ястремської дивитись цікавіше)
З таким технічним арсеналом варіативність гри Даші наближається до нуля: ні вкоротити, ні до сітки вийти, коли треба парашут накинуть, підрізати м'яча або надати йому обертів.. це все не про Дашу - вона просто лупить у стилі "вибивання килима")
Добре, що їй така гра приносить результат, але проти тенісистки, якій вистачить клепки проаналізувати стиль суперниці і майстерності заздалегідь до нього підготуватись, шансів не багато...
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Ад
Яка молодець!В середині 2 сета перевернула гру на свою користь,браво!
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+7
Трегубов Дмитрий
Після 0:4 всі зневірилися, мабуть і вона сама звільнилася від тиску відповідальності результату
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+5
Andrey_1992
Ну дає Дашка, після 0-4 в другому сеті думав, що все капець...але це щось неймовірне, з титулом тебе, Снігурка!!!
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+5
ptolemeus
Стотисячник є, треба вже на мільйонники переходити, або хоча б на 500-тисячники)
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+4
Володимир Коваленко
Півматчу вона спочивала , а потім зубки показала . Наша Снігур - стратег ? Можливо . Спасибі за маленьке диво.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Науменко
Да уж, жіночий теніс він такий.
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+4
introvert
Ганебний початок матчу: Ястремська-стайл, в один удар і по аутам. Боронь боже потримати м`яч у грі і дати суперниці попрацювати над зароблянням очок - тоді ж і самій працювати треба. Таке враження, що батогом вигнали на корт. 
Француженка, немов загіпнотизована монотонністю дашиних невдалих дій, вирішила на чужому горбі в`їхати в рай і врешті-решт перестала грати взагалі, зайнявшись виключно накидуванням м`яча на ракетку суперниці. А Дарині саме в цей момент набридло помилятись з кожного другого удару. Понше намагалася переключитися назад на якусь подобу креативної гри, але вже було занадто пізно. Одинадцять програних геймів поспіль "досягнення" для фіналів не унікальне, та все ж доволі рідкісне.
Словом, жіночий теніс у найгірших його проявах, я таким перемогам фізично радіти не можу. Але титул в кишені, та й гроші не пахнуть.
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+4
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sirjoga
Снігур застосувала класичну техніку розбатонювання суперниці, прямо як по підручнику
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+3
Трегубов Дмитрий
Це було легко - спочатку легко програвала, потім легко виграла
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+3
serhiy
Молодчинка.
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+1
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