Major League Soccer17 июля 2024, 16:43 |
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ФОТО. Месси презентовал новую форму Интер Майами
Третий комплект формы для клуба из Флориды
17 июля 2024, 16:43 |
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Клуб МЛС «Интер Майами» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – бирюзовом со вставками оранжевого.
В презентации принял участие главная звезда «Интер Майами», Лионель Месси. Лишь несколько дней назад он выиграл Копа Америка-2024 со сборной Аргентины.
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