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  4. ФОТО. Месси презентовал новую форму Интер Майами
Major League Soccer
17 июля 2024, 16:43 |
398
0

ФОТО. Месси презентовал новую форму Интер Майами

Третий комплект формы для клуба из Флориды

17 июля 2024, 16:43 |
398
0
ФОТО. Месси презентовал новую форму Интер Майами
ФК Интер Майами. Лионель Месси

Клуб МЛС «Интер Майами» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – бирюзовом со вставками оранжевого.

В презентации принял участие главная звезда «Интер Майами», Лионель Месси. Лишь несколько дней назад он выиграл Копа Америка-2024 со сборной Аргентины.

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Интер Майами Лионель Месси игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Интер Майами
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