ФОТО. Месси презентовал новую форму Интер Майами

Клуб МЛС «Интер Майами» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – бирюзовом со вставками оранжевого.

В презентации принял участие главная звезда «Интер Майами», Лионель Месси. Лишь несколько дней назад он выиграл Копа Америка-2024 со сборной Аргентины.