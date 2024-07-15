Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил каждому игроку национальной команды призы от себя.



В руки ко всем игрокам сборной попали наушники фирмы Beats by Dre, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.



«Месси подарил 23 пары наушников игрокам, одну из них получил я. Теперь официально могу сказать, что я получил подарок от Лео», – заявил брат игрока сборной Аргентины Алехандро Гарначо – Роберто



Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

Messi regalo 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo , oficialmente puedo decir que recibí un regalo de leo ❤️ pic.twitter.com/dEP2NJfqoZ — roberto garnacho (@garna1k) July 13, 2024