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  4. Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Кубок Америки
15 июля 2024, 19:26 |
1607
0

Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины

Все игроки «альбиселесте» получили от капитана подарочные наушники

15 июля 2024, 19:26 |
1607
0
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил каждому игроку национальной команды призы от себя.

В руки ко всем игрокам сборной попали наушники фирмы Beats by Dre, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.

«Месси подарил 23 пары наушников игрокам, одну из них получил я. Теперь официально могу сказать, что я получил подарок от Лео», – заявил брат игрока сборной Аргентины Алехандро Гарначо – Роберто

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

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Лионель Месси подарок Алехандро Гарначо сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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