Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании

В ночь на 15 июля в США финалом Аргентина – Колумбия завершился очередной розыгрыш Кубка Америки.

Трофей завоевала аргентинская команда, которая выиграла финальный матч в дополнительное время со счетом 1:0.

Альбиселесте выиграли третий крупный международный турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони и Лионеля Месси брала трофеи на чемпионате мира 2022 и Кубке Америки 2021.

Таким образом, Аргентина повторила достижение сборной Испании, которая ранее также побеждала на трех топ-турнира кряду – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.