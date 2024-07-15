Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании
Месси и Ко в финале турнира одолели команду Колумбии
В ночь на 15 июля в США финалом Аргентина – Колумбия завершился очередной розыгрыш Кубка Америки.
Трофей завоевала аргентинская команда, которая выиграла финальный матч в дополнительное время со счетом 1:0.
Альбиселесте выиграли третий крупный международный турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони и Лионеля Месси брала трофеи на чемпионате мира 2022 и Кубке Америки 2021.
Таким образом, Аргентина повторила достижение сборной Испании, которая ранее также побеждала на трех топ-турнира кряду – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
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