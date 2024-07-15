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Кубок Америки
15 июля 2024, 08:12 | Обновлено 15 июля 2024, 08:33
2335
0

Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании

Месси и Ко в финале турнира одолели команду Колумбии

15 июля 2024, 08:12 | Обновлено 15 июля 2024, 08:33
2335
0
Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июля в США финалом Аргентина – Колумбия завершился очередной розыгрыш Кубка Америки.

Трофей завоевала аргентинская команда, которая выиграла финальный матч в дополнительное время со счетом 1:0.

Альбиселесте выиграли третий крупный международный турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони и Лионеля Месси брала трофеи на чемпионате мира 2022 и Кубке Америки 2021.

Таким образом, Аргентина повторила достижение сборной Испании, которая ранее также побеждала на трех топ-турнира кряду – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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