Динамо – Мамелоди Сандаунз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Динамо» на сборе в Австрии проводит четвертый контрольный матч. Соперником киевлян стала команда «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

Встреча началась в 19:00.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» и «Шальке», а также обыграло «Брондбю».

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Динамо – Мамелоди 1:0. Гол Диалло