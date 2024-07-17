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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 19:53 | Обновлено 17 июля 2024, 19:58
456
0

Динамо – Мамелоди Сандаунз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты очередноно контрольного матча на сборе Динамо

17 июля 2024, 19:53 | Обновлено 17 июля 2024, 19:58
456
0
Динамо – Мамелоди Сандаунз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии проводит четвертый контрольный матч. Соперником киевлян стала команда «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

Встреча началась в 19:00.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» и «Шальке», а также обыграло «Брондбю».

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Динамо – Мамелоди 1:0. Гол Диалло

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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