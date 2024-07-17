Украина. Премьер лига17 июля 2024, 19:53 | Обновлено 17 июля 2024, 19:58
456
0
Динамо – Мамелоди Сандаунз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты очередноно контрольного матча на сборе Динамо
17 июля 2024, 19:53 | Обновлено 17 июля 2024, 19:58
456
0
«Динамо» на сборе в Австрии проводит четвертый контрольный матч. Соперником киевлян стала команда «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.
Встреча началась в 19:00.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» и «Шальке», а также обыграло «Брондбю».
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Динамо – Мамелоди 1:0. Гол Диалло
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 июля 2024, 07:22 4
Экс-чемпион мира выделил Мухаммеда Али
Футбол | 17 июля 2024, 08:00 22
Контракт с Александре Пейкришвили рассчитан на 5 лет
Футбол | 16.07.2024, 21:52
Футбол | 17.07.2024, 14:40
Футбол | 17.07.2024, 18:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2024, 19:40 3
Футбол
16.07.2024, 07:50 29
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
16.07.2024, 04:49 6
16.07.2024, 08:10 1
17.07.2024, 06:55 5