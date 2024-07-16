ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024

УЕФА по итогам Евро-2024 лучшим голом чемпионата Европы признал дальний удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинальном матче против Франции.

Точный удар юного таланта позволил испанцам сравнять счет после того, как соперник быстро вышел вперед. Итоговую победу 2:1 обеспечил Дани Ольмо.

Ямал стал самым молодым автором гола в полуфиналах Евро и чемпионатов мира.

Сборная Испании вышла в финал, где обыграла Англию.