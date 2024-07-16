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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 17:25 | Обновлено 16 июля 2024, 17:50
1862
1

ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024

Лучшим признали мяч Ямала в ворота Франции

16 июля 2024, 17:25 | Обновлено 16 июля 2024, 17:50
1862
1
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

УЕФА по итогам Евро-2024 лучшим голом чемпионата Европы признал дальний удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинальном матче против Франции.

Точный удар юного таланта позволил испанцам сравнять счет после того, как соперник быстро вышел вперед. Итоговую победу 2:1 обеспечил Дани Ольмо.

Ямал стал самым молодым автором гола в полуфиналах Евро и чемпионатов мира.

Сборная Испании вышла в финал, где обыграла Англию.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 видео Испания - Франция сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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