Чемпионат Европы16 июля 2024, 17:25 | Обновлено 16 июля 2024, 17:50
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ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
Лучшим признали мяч Ямала в ворота Франции
16 июля 2024, 17:25 | Обновлено 16 июля 2024, 17:50
1862
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УЕФА по итогам Евро-2024 лучшим голом чемпионата Европы признал дальний удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинальном матче против Франции.
Точный удар юного таланта позволил испанцам сравнять счет после того, как соперник быстро вышел вперед. Итоговую победу 2:1 обеспечил Дани Ольмо.
Ямал стал самым молодым автором гола в полуфиналах Евро и чемпионатов мира.
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