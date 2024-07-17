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Товарищеские матчи
Рух Львов
17.07.2024 18:30 – FT 1 : 2
Сабах
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 22:12 | Обновлено 17 июля 2024, 23:15
306
0

Львовский Рух в контрольном матче уступил Сабаху

Бронзовый призер чемпионата Азербайджана победил со счетом 2:1

17 июля 2024, 22:12 | Обновлено 17 июля 2024, 23:15
306
0
Львовский Рух в контрольном матче уступил Сабаху
ФК Рух. Фото с матча

Львовский «Рух» в контрольном матче уступил бронзовому призеру чемпионата Азербайджана.

Очередным соперником «Руха» на сборах в Словении стал азербайджанский «Сабах». Уже в дебюте матча Панченко заработал опасный штрафной, который выполнил Квасныця, и мяч рикошетом от игрока «Сабаха» залетел в сетку ворот. Через несколько минут игрок азербайджанской команды сместился с фланга в центр и мощно пробил – Герета совершил эффектный сейв. Еще раз вратарь «Руха» нейтрализовал выход один на один. Затем Квасныця протащил мяч и пробил со средней дистанции, но не попал в ворота. А в конце тайма Герета уверенно справился с ударом со штрафного. Но все же азербайджанцы сравняли счет еще до перерыва – голом отметился Перрис.

Во второй половине игры Лях издалека пробил мимо ворот. «Сабах» ответил моментом, когда их игрок развернулся в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил, но Ванивский без проблем поймал мяч. Также на хорошую ударную позицию вышел Клайвер, но бразильский легионер «Руха» с линии штрафной площадки ударил неточно. В концовке матча Купусович вырвал для азербайджанцев победу точным ударом головой.

В итоге, поражение «желто-черных» со счетом 1:2. Следующий матч на сборах «Рух» сыграет в Австрии против «Хартберга» в субботу, 20 июля.

Товарищеский матч,17 июля 2024 года

«Рух» (Львов, Украина) – «Сабах» (Баку, Азербайджан) 1:2

Голы: Секидика, 2 (автогол) – Перрис, 45+2, Купусович, 90

«Рух»: Герета (Ванивский, 46), Китела (Савчук, 46), Товарницкий, Холод, Лях (Дяк, 62), Слюсар, ГНП (Угрынчук, 62), Бойко (Пидгурский, 46), Квасныця, Непейпиев (Клайвер, 46), Панченко (Денисов, 62)

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Рух Львов Сабах Баку контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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