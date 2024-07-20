Рух – Сабах – 1:2. Неудача в Словении. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» в спарринге в Словении уступило «Сабаху». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу бронзового призера чемпионата Азербайджана.

В дебюте матча Панченко заработал опасную штрафную, которую исполнил Квасница, и мяч рикошетом от игрока «Сабаху» залетел в сетку ворот (1:0). Через несколько минут игрок азербайджанской команды сместился с фланга в центр и мощно пробил – Герета совершил эффектный сейв. Еще один раз голкипер «Рух» нейтрализовал выход с глазу на глаз. Затем Квасница протянул мяч и пробил со средней дистанции, но не попал в ворота. А в конце тайма Герета уверенно справился с выстрелом из штрафного. И все же азербайджанцы сравняли счет еще до перерыва – голом отличился Перрис (1:1).

Во второй половине игры Лях издали пробил мимо ворот. «Сабах» ответил моментом, когда их игрок развернулся в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил, но Ванивский без проблем поймал мяч. Также на хорошую ударную позицию впоследствии вышел Клайвер, но бразильский легионер «Рух» с линии штрафной ударил неточно. В конце матча Купусович вырвал для азербайджанцев победу точным ударом головой (2:1).

В итоге зафиксировано поражение желто-черных со счетом 1:2.

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Товарищеский матч

17 июля 2024 года. Радомле (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Сабах (Баку, Азербайджан) – 1:2 (1:1)

Голы: Секидика, 2 (автогол) – Перрис, 45+2, Купусович, 90

Рух: Герета (Ванивский, 46), Китела (Савчук, 46), Товарницкий, Холод, Лях (Дяк, 62), Слесарь, ИНП (Угринчук, 62), Бойко (Подгурский, 46), Квасница, Непейпиев (Клайвер, 46), Панченко (Денисов, 62)

Видео голов и обзор матча