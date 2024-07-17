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Кривбасс
17.07.2024 18:30 – FT 2 : 0
Динамо Загреб
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 21:59 |
814
0

Два гола за две минуты. Кривбасс на сборе обыграл загребское Динамо

Команда готовится к новому сезону в Словении

17 июля 2024, 21:59 |
814
0
Два гола за две минуты. Кривбасс на сборе обыграл загребское Динамо
ФК Кривбасс

Кривбасс на сборе в Словении провел четвертый контрольный матч, а соперником был самый титулованный хорватский клуб – Динамо Загреб.

Команда Юрия Вернидуба выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Принса Аду и Егора Твердохлеба, которые оформили по мячу в течение двух минут первого тайма.

Далее Кривбасс сыграет против команды из ОАЭ Аль-Батаи.

Динамо (Загреб, Хорватия) – Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – 0:2
Голы: Принс Аду (Артур Микитишин), 17 (0:1). Егор Твердохлеб, 19 (0:2)

Динамо (Загреб) (стартовый состав): Даниэль Загорац, Рауль Торренте, Ариан Адеми (к), Бруно Петкович, Мартин Батурина, Марко Пьяца, Стефан Ристовски, Петар Сучич, Йосип Мишич, Кевин Теофиль-Катрин, Мауро Перкович

Кривбасс (Кривой Рог): Андрей Клищук (Владимир Маханьков, 61; Богдан Хома, 90) – Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 61), Александр Драмбаев (Бакари Конате, 61), Тимур Стецьков (Дмитрий Семенов), Иван Дибанго (Игорь Снурницын, 61) – Денис Кузык (Жан По, 61), Артур Микитишин (Даниэль Соса, 61; Оче Очевечи, 103), Максим Лунев (Дмитрий Хомченовский, 61; Хрвое Илич, 9 Юрий Вакулко (Джихад Бизимана, 61), Егор Твердохлеб (Маттео Аморозо, 61; Клим Приходько, 90) – Принс Аду (Олег Кожушко, 61)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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