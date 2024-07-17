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17.07.2024 18:30 - : -
Динамо Загреб
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 09:43 | Обновлено 17 июля 2024, 09:45
97
0

Кривбасс – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 18:30 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья

17 июля 2024, 09:43 | Обновлено 17 июля 2024, 09:45
97
0
Кривбасс – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении в среду, 17 июля, проведет товарищеский поединок с 25-кратным чемпионом Хорватии – клубом «Динамо» из Загреба.

Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Криворожская команда в своем предыдущем спарринге на словенском сборе сыграла вничью 2:2 с клубом «Сабах» из Азербайджана.

Кривбасс – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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