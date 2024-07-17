Криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении в среду, 17 июля, проведет товарищеский поединок с 25-кратным чемпионом Хорватии – клубом «Динамо» из Загреба.

Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Криворожская команда в своем предыдущем спарринге на словенском сборе сыграла вничью 2:2 с клубом «Сабах» из Азербайджана.

Кривбасс – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция