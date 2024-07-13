Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью
Товарищеские матчи
Кривбасс
13.07.2024 19:30 – FT 2 : 2
Сабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 23:10 | Обновлено 13 июля 2024, 23:11
254
0

Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью

На попе вышел новичок Аморозо

13 июля 2024, 23:10 | Обновлено 13 июля 2024, 23:11
254
0
Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью
ФК Кривбасс

«Кривбасс» на сборе в Словении провел очередной контрольный матч. Соперником был азербайджанский «Сабах», а встреча завершилась вничью 2:2.

Дубль в составе команды Юрия Вернидуба оформил Жан По, а на поле вышел новичок Аморозо, который только перешел в «Кривбасс».

Контрольный матч

«Сабах» (Баку, Азербайджан) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 2:2 (1:2)
Голы: Жан По, с пенальти, 28 (0:1). Джой Лэнс Микелс, 33 (1:1). Жан По (Олег Кожушко), 35 (1:2). Исхак Бельфодил, 63 (2:2)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Хома (Владимир Маханьков, 46) – Андрей Понедельник (Рафаэль Бандейра, 46), Александр Драмбаев (Бакари Конате, 46), Тимур Стецьков (новичок, 46), Иван Дибанго (Игорь Снурницын, 46) – Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Жан По (Денис Кузык, 46), Егор Твердохлеб (Максим Лунев, 46; Дмитрий Хомченовский, 78), Юрий Вакулко (к) (Маттео Аморозо, 46), Артур Микитишин (Соса, 46; Оче Очевечи, 85) – Олег Кожушко (Принс Аду, 46)

По теме:
Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Шахтер – Ризеспор. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала второго защитника за день
Кривбасс Кривой Рог Сабах Баку контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13 июля 2024, 02:05 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 13 июля 2024, 18:05 26
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде

Барбора Крейчикова в трехсетовом финале обыграла Жасмин Паолини

Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Футбол | 13.07.2024, 20:58
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ
Футбол | 13.07.2024, 23:15
Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ
Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.07.2024, 07:02
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
12.07.2024, 09:43 6
Футбол
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
12.07.2024, 16:29 7
Футбол
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
12.07.2024, 15:29 34
Футбол
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
12.07.2024, 23:17 1
Бокс
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
13.07.2024, 20:16
Бокс
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 26
Футбол
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
12.07.2024, 00:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем