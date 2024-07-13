Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью

«Кривбасс» на сборе в Словении провел очередной контрольный матч. Соперником был азербайджанский «Сабах», а встреча завершилась вничью 2:2.

Дубль в составе команды Юрия Вернидуба оформил Жан По, а на поле вышел новичок Аморозо, который только перешел в «Кривбасс».

Контрольный матч

«Сабах» (Баку, Азербайджан) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 2:2 (1:2)

Голы: Жан По, с пенальти, 28 (0:1). Джой Лэнс Микелс, 33 (1:1). Жан По (Олег Кожушко), 35 (1:2). Исхак Бельфодил, 63 (2:2)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Хома (Владимир Маханьков, 46) – Андрей Понедельник (Рафаэль Бандейра, 46), Александр Драмбаев (Бакари Конате, 46), Тимур Стецьков (новичок, 46), Иван Дибанго (Игорь Снурницын, 46) – Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Жан По (Денис Кузык, 46), Егор Твердохлеб (Максим Лунев, 46; Дмитрий Хомченовский, 78), Юрий Вакулко (к) (Маттео Аморозо, 46), Артур Микитишин (Соса, 46; Оче Очевечи, 85) – Олег Кожушко (Принс Аду, 46)