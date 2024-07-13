Украина. Премьер лига13 июля 2024, 09:29 | Обновлено 13 июля 2024, 10:04
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Кривбасс – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 19:30 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья
13 июля 2024, 09:29 | Обновлено 13 июля 2024, 10:04
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Криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении в субботу, 13 июля, проведет товарищеский поединок против бронзового призера чемпионата Азербайджана – клуба «Сабах» из Баку.
Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Криворожская команда в своем предыдущем спарринге на словенском сборе сыграла вничью 2:2 с чемпионом Швейцарии – клубом «Янг Бойз».
Кривбасс – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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