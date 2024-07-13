Криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении в субботу, 13 июля, проведет товарищеский поединок против бронзового призера чемпионата Азербайджана – клуба «Сабах» из Баку.

Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Криворожская команда в своем предыдущем спарринге на словенском сборе сыграла вничью 2:2 с чемпионом Швейцарии – клубом «Янг Бойз».

Кривбасс – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция