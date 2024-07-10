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Товарищеские матчи
Кривбасс
10.07.2024 19:00 – FT 2 : 2
Янг Бойз
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 21:48 |
355
1

Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз

Матч завершился вничью 2:2

10 июля 2024, 21:48 |
355
1
Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» провел контрольный матч на летних сборах. Соперником криворожской команды стал клуб «Янг Бойз» из Швейцарии.

Счет в матче открыл Юрий Вакулко на 5-й минуте, однако чемпион Швейцарии ответил сразу дома голами еще в первом тайме. На 72-й минуте счет в матче сравнял полузащитник «Кривбасса» Олег Кожушко, этот гол стал последним в матче.

Следующий спарринг «Кривбасс» проведет 13 июля против клуба «Сабах Баку» (Азербайджан).

Товарищеский матч. 10 июля

Кривбасс – Янг Бойз – 2:2

Голы: Вакулко, 5, Кожушко, 72 - Лаупер 9, Хаджам 25.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Александр Драмбаев, 46), Игорь Снурницын (Дмитрий Семенов, 58), Иван Дибанго - Джихад Бизимана (Клим Приходько, 65), Денис Кузык (Даниэль Соса, 46), Максим Лунев (Егор Твердохлеб, 46; Хрвое Илич, 78), Юрий Вакулко (новичок, 65), Дмитрий Хомченовский (к) (Жан По, 46) - Принс Аду (Олег Кожушко, 58).

Запасные: Владимир Виливальд, Максим Задерака, Оче Очовечи.

Видео гола Вакулко

Видео гола Кожушко

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Янг Бойз товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Юрий Вакулко Олег Кожушко видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Phantom
Непогано Кривбас виглядав, та й взагалі гра на одному диханні пройшла
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