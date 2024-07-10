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10.07.2024 19:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:58
162
0

Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:58
162
0
Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Криворожский «Кривбасс» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником луганской команды будет клуб «Янг Бойз» из Швейцарии.

Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 19:00 по Киеву.

Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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