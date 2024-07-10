Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:58
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Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:58
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Криворожский «Кривбасс» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником луганской команды будет клуб «Янг Бойз» из Швейцарии.
Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 19:00 по Киеву.
Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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