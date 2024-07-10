Криворожский «Кривбасс» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником луганской команды будет клуб «Янг Бойз» из Швейцарии.

Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 19:00 по Киеву.

Кривбасс – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция