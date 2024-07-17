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Испания
17 июля 2024, 21:56 | Обновлено 17 июля 2024, 22:18
1443
2

В Реале довольно пессимистично оценивают ситуацию с Луниным

«Сливочные» хотят узнать ответ касаемо будущего игрока

17 июля 2024, 21:56 | Обновлено 17 июля 2024, 22:18
1443
2
В Реале довольно пессимистично оценивают ситуацию с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин все еще не определился со своим будущим.

Об этом сообщает испанское издание DefensaCentral. Ситуация с Андреем Луниным пока не ясна, потому что игрок не ответил на предложение о продлении контракта, которое ему сделал клуб, хоть и публично заявил, что хочет остаться. В случае, если он не продлит контракт, Флорентино Перес (президент клуба) решил выставить его на трансфер. Для этого также потребуется согласие Лунина, так как его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Решение должно быть принято в ближайшие дни. Лунин должен сообщить «Реалу Мадрид» о своем окончательном вердикте, после чего его будущее будет зависеть также от него, потому что, если он захочет, он может доработать последний год контракта, но при этом не будет играть в следующем сезоне.

В клубе довольно пессимистично оценивают ситуацию и считают, что Лунин может уйти в это трансферное окно. Поэтому они готовят план Б, чтобы найти хорошего резервного вратаря, который мог бы обеспечить безопасность команды в случае травмы или дисквалификации Куртуа.

Ранее мы сообщали, что Анчелотти обратился к Лунину и откровенно рассказал, что от него ждет.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Алексей Тиньков Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Boodya
Прямо партизан😂 ахаха я не можу просто😂
Це наскільки тупі новини, аж смішно
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0
Saar
🤣🤣 так Анчелотті ж підійшов до Луніна після Євро і сказав:" Я надіюсь, що ти будеш боротися за основного голкіпера".🤣🤣🤣
Я ж пам'ятаю минулу серію "Лунін і Ко" 😆😅😅🤣🤣🤣
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0
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