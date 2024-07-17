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Англия
17 июля 2024, 14:05 | Обновлено 17 июля 2024, 14:27
334
0

ВИДЕО. Легендарный Анри и в 46 лет забивает суперголы

Топовый экс-нападающий не растратил голеадорские качества на тренерском посту

17 июля 2024, 14:05 | Обновлено 17 июля 2024, 14:27
334
0
ВИДЕО. Легендарный Анри и в 46 лет забивает суперголы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который на клубном уровне среди прочих защищал цвета «Монако», лондонского «Арсенала» и «Барселоны», будучи тренером олимпийской сборной Франции U-23, сохраняет лучшие голеадорские качества.

В сети появилось видео двух голов в исполнении прославленного в прошлом форварда, которыми он отметился в тренировочном лагере своей команды, ведущей подготовку к домашней Олимпиаде-2024.

Воистину, возрасту таланты Анри как нападающего просто неподвластны.

Напомним, ранее Тьерри Анри обосновал уникальность Фила Фодена для «Ман Сити».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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