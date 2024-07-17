ВИДЕО. Легендарный Анри и в 46 лет забивает суперголы
Топовый экс-нападающий не растратил голеадорские качества на тренерском посту
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который на клубном уровне среди прочих защищал цвета «Монако», лондонского «Арсенала» и «Барселоны», будучи тренером олимпийской сборной Франции U-23, сохраняет лучшие голеадорские качества.
В сети появилось видео двух голов в исполнении прославленного в прошлом форварда, которыми он отметился в тренировочном лагере своей команды, ведущей подготовку к домашней Олимпиаде-2024.
Воистину, возрасту таланты Анри как нападающего просто неподвластны.
Напомним, ранее Тьерри Анри обосновал уникальность Фила Фодена для «Ман Сити».
Thierry Henry will never lose it. ⭐️ pic.twitter.com/wptqBTVB2n— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 17, 2024
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