ВИДЕО. Легендарный Анри и в 46 лет забивает суперголы

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который на клубном уровне среди прочих защищал цвета «Монако», лондонского «Арсенала» и «Барселоны», будучи тренером олимпийской сборной Франции U-23, сохраняет лучшие голеадорские качества.

В сети появилось видео двух голов в исполнении прославленного в прошлом форварда, которыми он отметился в тренировочном лагере своей команды, ведущей подготовку к домашней Олимпиаде-2024.

Воистину, возрасту таланты Анри как нападающего просто неподвластны.

Напомним, ранее Тьерри Анри обосновал уникальность Фила Фодена для «Ман Сити».

Thierry Henry will never lose it. ⭐️ pic.twitter.com/wptqBTVB2n