Легендарный Анри обосновал уникальность Фодена для Ман Сити

Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре англичанина Фила Фодена в составе «Манчестер Сити»

«Об игре Фила Фодена в этом году я бы сказал, что, когда не идет игра у Холанда или де Брюйне травмирован, то Фолен начинает тащить эту команду на своих плечах.

Теперь мы можем называть его игроком мирового уровня, потому что, когда ты взваливаешь команду на свои плечи, это значит, что ты теперь игрок мирового класса», – заявил Анри.

Ранее стало известно, что Фил Фоден вошел в число соискателей приза лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.