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  4. 4 претендента. Кто лучший игрок недели в Лиге чемпионов?
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 08:13 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:25
61
0

4 претендента. Кто лучший игрок недели в Лиге чемпионов?

За признание поспорят Гризманн, Рафинья, Фоден и Эдегор

11 апреля 2024, 08:13 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:25
61
0
4 претендента. Кто лучший игрок недели в Лиге чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ими стали французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который отметился результативной передачей в домашней игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), бразильский вингер «Барселоны» Рафинья – автор дубля в гостевой встрече с «ПСЖ» (3:2), английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который забил один гол в поединке между «Манчестер Сити» и «Реалом» (3:3),а также капитан «Арсенала» Мартин Эдегор - лучший игрок встречи «канониров» с «Баварией» (2:2).

Напомним, ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 16 и 17 апреля.

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Лига чемпионов Фил Фоден Мартин Эдегор Рафинья Диас Антуан Гризманн УЕФА
Источник УЕФА
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