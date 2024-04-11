4 претендента. Кто лучший игрок недели в Лиге чемпионов?
За признание поспорят Гризманн, Рафинья, Фоден и Эдегор
Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ими стали французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который отметился результативной передачей в домашней игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), бразильский вингер «Барселоны» Рафинья – автор дубля в гостевой встрече с «ПСЖ» (3:2), английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который забил один гол в поединке между «Манчестер Сити» и «Реалом» (3:3),а также капитан «Арсенала» Мартин Эдегор - лучший игрок встречи «канониров» с «Баварией» (2:2).
Напомним, ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 16 и 17 апреля.
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