Ман Юнайтед хочет перехватить у Баварии ключевого игрока Байера
Джонатан Та может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Манчестер Юнайтед» делал запрос относительно немецкого защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, сообщает журналист авторитетного издания Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что «Бавария», которая долгое время интересуется 28-летним футболистом, еще не имеет договоренности с «фармацевтами» по трансферу игрока, поэтому «красные дьяволы» имеют все шансы перехватить его у мюнхенцев.
В сезоне 2023/24 Джонатан Та провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в качестве замены Джонатану Та «Байер» рассматривает Матса Хуммельса.
🚨🔴 🆕 Been told that Manchester United have inquired about Jonathan #Tah in the last few days!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 15, 2024
ManUtd aware of the fact, that there’s no agreement between Bayern and Leverkusen.
And: There’s still no final agreement between ManUtd & Bayern about a transfer of Matthijs de… pic.twitter.com/Ygw7XeOaQw
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