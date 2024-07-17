Ман Юнайтед хочет перехватить у Баварии ключевого игрока Байера

Английский «Манчестер Юнайтед» делал запрос относительно немецкого защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, сообщает журналист авторитетного издания Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что «Бавария», которая долгое время интересуется 28-летним футболистом, еще не имеет договоренности с «фармацевтами» по трансферу игрока, поэтому «красные дьяволы» имеют все шансы перехватить его у мюнхенцев.

В сезоне 2023/24 Джонатан Та провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Джонатану Та «Байер» рассматривает Матса Хуммельса.