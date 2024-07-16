БРИСТРИЧ: «Эдин Джеко - мой образец для подражания»

Боснийский нападающий «Полесья» Адмир Бристрич рассказал о сходстве Украины с Боснией и Герцеговиной, а также поделился ожиданиями от еврокубковых матчей.

– Адмир привет. Как дела? Как настроение?

– Нормально. Все хорошо. Впечатления – хорошие. Мне все нравится.

– Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе. Что украинские болельщики должны знать о тебе?

– Скромный. (пауза) Боец, играющий от чистого сердца. Симпатичный.

– Твоя родина – это Босния и Герцеговина. И по амплуа ты нападающий. Все правильно?

– Все точно.

– Чем классная твоя страна, презентуй ее?

– Самая красивая страна в мире. Вот так. Она похожа на Украину.

– Чем похожа?

– Леса, очень много зелени вокруг. Горы. Как-то так.

– Назови три вещи, которые есть в Боснии и Герцеговине, а нет в других странах?

– Море, пирамиды, как в Египте. Они недалеко от столицы.

– Вы украли у Египта пирамиды?

– В Боснии все самодельное.

– Море, пирамиды и футболисты?

– Да

– Как тебе кажется, у тебя больше таланта или работоспособности?

– Да, я думаю, что мне Бог дал определенный дар. Я верующий, однако убежден, что если тебе Бог что-то и дает, то нужно все же прилагать усилия. А не так, что он тебе дал талант, а ты ничего не делаешь – спишь или играешь в видеоигры. Ты, конечно, должен работать.

– Сколько у тебя есть процентов таланта и процентов работоспособности?

– Таланта, возможно, 40 процентов, а 60 процентов – работоспособности.

– Кто самый сильный боснийский футболист, по твоему мнению?

– Эдин Джеко. Я имел честь познакомиться с ним. И я думаю, что у меня с ним похожий стиль игры. Я стараюсь подражать ему, потому что он большая звезда в Европе, а не только в Боснии. А еще он очень и очень скромный парень. Он мне очень нравится.

– Если сравнить уровень Эдина Джеко и Адмира Бристрича?

– Мне нужно много работать, чтобы достичь его уровня.

– Какой постер у тебя висел над кроватью. Постер какого футболиста? Эдина Джеко?

– Было несколько постеров Эдина Джеко, но больше всего все же – Криштиану Роналду.

– Эдин Джеко и Криштиану Роналду – два образца для тебя?

– И Златан Ибрагимович.

– Я вспомнила эту историю на Евро, когда Хвича Кварацхелия мечтал победить Роналду, сыграть с Роналду и получить футболку - и все три мечты осуществились в одном матче.

– Роналду для меня - величайший игрок в мире. Конечно, если у меня будет шанс, я тоже хочу победить его, сыграть с ним и получить футболку, как Кварацхелия.

– В чем феномен Криштиану Роналду?

– Я думаю, он заключается в большой преданности и тяжелом труде. Нужно быть сконцентрированным на футболе и много работать каждый день перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Возможно, это тяжелый труд и талант, но я думаю, что нужно иметь еще и немного везения также. Некоторые игроки имеют проблемы, связанные с травмами или еще что-то. Словом, они не могут показать себя наилучшим образом. Или, когда ты бьешь по мячу, и если тебе повезет - то он попадает в сетку. А иногда ты бьешь, а он попадает в каркас или вратарь спасает команду или мяч вообще останавливается на линии. Поэтому нужно еще и немного везения.

– Расскажи, ты игрок молодежной сборной Боснии и Герцеговины?

– Да, я капитан молодежной сборной.

– Это очень почетно. Когда мы тебя увидим в национальной сборной Боснии и Герцеговины?

– Я надеюсь, очень скоро. Я думаю, где-то через полгода.

– Недавно были сборы молодежной сборной и ты сыграл матч против Северной Македонии и даже забил гол, так?

– Да, это правда. Мы играли против Северной Македонии, и я забил гол. Мы выиграли 2:1. Кстати, у меня довольно хорошая статистика в молодежной сборной.

– Какая это статистика?

– Двенадцать игр и семь голов.

– Когда ты впервые услышал, что тобой интересуется «Полесье», что есть такой шанс перейти в Украину, ты же, очевидно, сразу пошел в интернет искать какую-то информацию? Или ты что-то знал до этого о «Полесье»?

– Когда мой агент сказал, что есть такое предложение, интерес со стороны «Полесья» - сперва я ничего не знал об этом клубе. Потому что не слишком следил за украинским чемпионатом. Я только знал «Шахтер» через Лигу Чемпионов. Потом я немного поискал, расспросил одного знакомого, который играет в Украине. Он сказал, что все здесь очень хорошо и посоветовал перейти в «Полесье», потому что это очень амбициозный проект. Если у тебя есть такой шанс – говорил он - не теряй его. Я немного подумал и понял, что переход в «Полесье» - это шаг вверх в моей карьере.

– Когда ты размышлял, взял время на раздумья. Какие-то были сомнения? И чего они касались?

– Конечно, это были сомнения, связанные с войной в Украине. Вот над этим я и размышлял, моя семья - тоже. Они мне говорили: как ты туда поедешь? Как ты там будешь жить? Я ответил, что прежде всего надо все выяснить, какая там на самом деле ситуация. А когда выяснил, что все более-менее – тогда и решил ехать.

– Хочется услышать твои впечатления от нашей страны.

– До сих пор я не был здесь. И первое, что поразило – это огромное количество заправок. На самом деле, ничего больше сперва и не увидел, потому что когда мы ехали - уже стемнело. А потом был еще в Киеве - очень красивый город. Как, собственно, и Житомир. И кстати, люди здесь очень приветливые.

– Как тебя приняли здесь в команде. С кем ты подружился? С кем ты сейчас больше всего общаешься?

– Ребята очень хорошо меня приняли. Не только меня, но и всех, кто пришел. У меня уже появились друзья, потому что мы говорим на одном языке. Это – Матей (Матич) из Хорватии, Димитар (Трайков) из Македонии. Ну и плюс в нашей компании парень из Грузии – Гио (Майсурадзе). Но здесь все игроки классные и очень приятные.

– Правда, что в команде тебя называют агент 007?

– Это неправда (смеется).

– Говорят, что ты как-то повлиял на жеребьевку Лиги Конференций, чтобы «Полесью» выпала «Олимпия»?

– Я думаю, что это в большей степени из-за меня. Потому что я приехал сюда из «Олимпии», а Бог дал мне шанс сыграть против них и доказать, что они ошиблись.

– Сколько звонков ты получил из «Олимпии» после жеребьевки?

– Так мы по этому поводу смеялись с моими уже экс-партнерами и удивлялись: как такое возможно. Хотя, когда я увидел вот эти корзины перед жеребьевкой, я сказал: «о, мы точно получим «Олимпию».

– Как тебе кажется, в «Олимпии» недооценивают «Полесье», учитывая, что у этой команды нет истории в Еврокубках.

– Я не думаю, что они будут нас недооценивать, потому что они знают, например, «Шахтер» и, возможно, из-за этого они не будут недооценивать и нас. В прошлом году мы с «Олимпией» впервые в истории играли в групповом раунде Лиги Конференций. И для первого раза это был отличный результат. Прежде всего - для меня, потому что в 20 лет я уже играл в групповом турнире еврокубка. Это было круто. Но я думаю, что они будут стараться играть мощно против нас. Точно не будут недооценивать.

– Поделись впечатлениями от твоей еврокубковой кампании, какой она была для тебя-дебютанта?

– Конечно, это было захватывающе. Мы сначала играли в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге не прошли дальше, хотя играли хорошо. Добрались до третьего раунда квалификации и сыграли против больших команд, больших футбольных имен, больших игроков. Например, против «Галатасарая». Ты выходишь, а вокруг тебя 50 тысяч фанатов и они свистят, скандируют, шумят. Ты просто стоишь и смотришь на все это. Было действительно захватывающе. Турецкие болельщики очень эмоциональные и очень экспрессивные.

– А как болельщики в «Олимпии» Любляны?

– На самом деле мне это не нравилось и я уверен, что большинству игроков «Олимпии» - тоже. Люди в Словении не очень интересуются футболом. В некоторых других городах – все же футбольных болельщиков больше, чего не скажешь о Любляне. Если какой-то особенный матч – тогда много людей приходит на стадион. Если же нет – например, играем против не очень большой команды, то на стадионе может собраться плюс-минус несколько тысяч фанатов. Мне это не нравилось.

– Как ты прогнозируешь, сколько людей придет на поединок против «Полесья»?

– Я думаю, возможно, тысячи 4 будет. 3-4 тысячи.

– А сколько стадион вмещает?

– 15 тысяч.

– А с чем ты это связываешь?

– Возможно из-за того, что в Любляне есть немало других видов спорта. И люди смотрят: баскетбол или хоккей, или что-то еще. Я не знаю, как они это смотрят, но они это смотрят (смеется). А на футбол приходит всего несколько тысяч. На «Галатасарай» пришло 13-14 тысяч фанатов. И это было классно. Но когда мы играли с «Карабахом» в квалификации Лиги Европы – было всего 3 тысячи.

– Кто фаворит этого матча – «Олимпия» или «Полесье»?

– Мне кажется, для нас будет немного тяжело из-за того, что мы не играем у себя дома, в Украине. Однако, у нас более быстрый футбол и мы сильнее, поэтому у нас больше шансов, чем у «Олимпии».

– С каким счетом закончатся матчи? Кто забьет?

– Дайте немного подумать.... В Любляне будет 2:1 за нами.... Я надеюсь, что я забью, возможно, еще и Гуцуляк. В Польше будет 1:0 – наша победа.

– Ты забьешь или Гуцуляк?

– Возможно какой-то центрбек после углового.

– Далекоидущие мечты и ближайшие мечты, какие они?

– Сделать максимально возможную успешную карьеру в футболе, а еще быть вместе со своей семьей. И чтобы моя семья была здорова и я был здоров – это самые важные вещи. Сейчас же у меня такие цели: я хочу быть лучшим здесь, в «Полесье», и продемонстрировать все, на что способен.

– Я отметила, что у тебя очень классное чувство юмора. У кого лучшее чувство юмора в «Полесье»?

– Наверное, у Козака и Будковского. Я не понимаю много слов, что они говорят, но они всегда шутят. Я хочу поприветствовать всех болельщиков «Полесья». Надеюсь, что вы будете приходить на каждую нашу игру, чтобы поддержать нас. А еще надеюсь, что вы поддержите нас и в Польше во время еврокубковых поединков. Надеюсь, что вас будет много. Большое спасибо!

21-летний боснийский нападающий перешел в «Полесье» из словенской «Олимпии» на правах аренды, рассчитанной на 1 сезон.