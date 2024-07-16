Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БРИСТРИЧ: «Эдин Джеко - мой образец для подражания»
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 18:48 |
78
0

БРИСТРИЧ: «Эдин Джеко - мой образец для подражания»

Нападающий «Полесья» рассказал о впечатлениях от клуба и планах на сезон

16 июля 2024, 18:48 |
78
0
БРИСТРИЧ: «Эдин Джеко - мой образец для подражания»
ФК Полесье. Адмир Бристрич

Боснийский нападающий «Полесья» Адмир Бристрич рассказал о сходстве Украины с Боснией и Герцеговиной, а также поделился ожиданиями от еврокубковых матчей.

– Адмир привет. Как дела? Как настроение?

– Нормально. Все хорошо. Впечатления – хорошие. Мне все нравится.

– Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе. Что украинские болельщики должны знать о тебе?

– Скромный. (пауза) Боец, играющий от чистого сердца. Симпатичный.

– Твоя родина – это Босния и Герцеговина. И по амплуа ты нападающий. Все правильно?

– Все точно.

– Чем классная твоя страна, презентуй ее?

– Самая красивая страна в мире. Вот так. Она похожа на Украину.

– Чем похожа?

– Леса, очень много зелени вокруг. Горы. Как-то так.

– Назови три вещи, которые есть в Боснии и Герцеговине, а нет в других странах?

– Море, пирамиды, как в Египте. Они недалеко от столицы.

– Вы украли у Египта пирамиды?

– В Боснии все самодельное.

– Море, пирамиды и футболисты?

– Да

– Как тебе кажется, у тебя больше таланта или работоспособности?

– Да, я думаю, что мне Бог дал определенный дар. Я верующий, однако убежден, что если тебе Бог что-то и дает, то нужно все же прилагать усилия. А не так, что он тебе дал талант, а ты ничего не делаешь – спишь или играешь в видеоигры. Ты, конечно, должен работать.

– Сколько у тебя есть процентов таланта и процентов работоспособности?

– Таланта, возможно, 40 процентов, а 60 процентов – работоспособности.

– Кто самый сильный боснийский футболист, по твоему мнению?

– Эдин Джеко. Я имел честь познакомиться с ним. И я думаю, что у меня с ним похожий стиль игры. Я стараюсь подражать ему, потому что он большая звезда в Европе, а не только в Боснии. А еще он очень и очень скромный парень. Он мне очень нравится.

– Если сравнить уровень Эдина Джеко и Адмира Бристрича?

– Мне нужно много работать, чтобы достичь его уровня.

– Какой постер у тебя висел над кроватью. Постер какого футболиста? Эдина Джеко?

– Было несколько постеров Эдина Джеко, но больше всего все же – Криштиану Роналду.

– Эдин Джеко и Криштиану Роналду – два образца для тебя?

– И Златан Ибрагимович.

– Я вспомнила эту историю на Евро, когда Хвича Кварацхелия мечтал победить Роналду, сыграть с Роналду и получить футболку - и все три мечты осуществились в одном матче.

– Роналду для меня - величайший игрок в мире. Конечно, если у меня будет шанс, я тоже хочу победить его, сыграть с ним и получить футболку, как Кварацхелия.

– В чем феномен Криштиану Роналду?

– Я думаю, он заключается в большой преданности и тяжелом труде. Нужно быть сконцентрированным на футболе и много работать каждый день перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Возможно, это тяжелый труд и талант, но я думаю, что нужно иметь еще и немного везения также. Некоторые игроки имеют проблемы, связанные с травмами или еще что-то. Словом, они не могут показать себя наилучшим образом. Или, когда ты бьешь по мячу, и если тебе повезет - то он попадает в сетку. А иногда ты бьешь, а он попадает в каркас или вратарь спасает команду или мяч вообще останавливается на линии. Поэтому нужно еще и немного везения.

– Расскажи, ты игрок молодежной сборной Боснии и Герцеговины?

– Да, я капитан молодежной сборной.

– Это очень почетно. Когда мы тебя увидим в национальной сборной Боснии и Герцеговины?

– Я надеюсь, очень скоро. Я думаю, где-то через полгода.

– Недавно были сборы молодежной сборной и ты сыграл матч против Северной Македонии и даже забил гол, так?

– Да, это правда. Мы играли против Северной Македонии, и я забил гол. Мы выиграли 2:1. Кстати, у меня довольно хорошая статистика в молодежной сборной.

– Какая это статистика?

– Двенадцать игр и семь голов.

– Когда ты впервые услышал, что тобой интересуется «Полесье», что есть такой шанс перейти в Украину, ты же, очевидно, сразу пошел в интернет искать какую-то информацию? Или ты что-то знал до этого о «Полесье»?

– Когда мой агент сказал, что есть такое предложение, интерес со стороны «Полесья» - сперва я ничего не знал об этом клубе. Потому что не слишком следил за украинским чемпионатом. Я только знал «Шахтер» через Лигу Чемпионов. Потом я немного поискал, расспросил одного знакомого, который играет в Украине. Он сказал, что все здесь очень хорошо и посоветовал перейти в «Полесье», потому что это очень амбициозный проект. Если у тебя есть такой шанс – говорил он - не теряй его. Я немного подумал и понял, что переход в «Полесье» - это шаг вверх в моей карьере.

– Когда ты размышлял, взял время на раздумья. Какие-то были сомнения? И чего они касались?

– Конечно, это были сомнения, связанные с войной в Украине. Вот над этим я и размышлял, моя семья - тоже. Они мне говорили: как ты туда поедешь? Как ты там будешь жить? Я ответил, что прежде всего надо все выяснить, какая там на самом деле ситуация. А когда выяснил, что все более-менее – тогда и решил ехать.

– Хочется услышать твои впечатления от нашей страны.

– До сих пор я не был здесь. И первое, что поразило – это огромное количество заправок. На самом деле, ничего больше сперва и не увидел, потому что когда мы ехали - уже стемнело. А потом был еще в Киеве - очень красивый город. Как, собственно, и Житомир. И кстати, люди здесь очень приветливые.

– Как тебя приняли здесь в команде. С кем ты подружился? С кем ты сейчас больше всего общаешься?

– Ребята очень хорошо меня приняли. Не только меня, но и всех, кто пришел. У меня уже появились друзья, потому что мы говорим на одном языке. Это – Матей (Матич) из Хорватии, Димитар (Трайков) из Македонии. Ну и плюс в нашей компании парень из Грузии – Гио (Майсурадзе). Но здесь все игроки классные и очень приятные.

– Правда, что в команде тебя называют агент 007?

– Это неправда (смеется).

– Говорят, что ты как-то повлиял на жеребьевку Лиги Конференций, чтобы «Полесью» выпала «Олимпия»?

– Я думаю, что это в большей степени из-за меня. Потому что я приехал сюда из «Олимпии», а Бог дал мне шанс сыграть против них и доказать, что они ошиблись.

– Сколько звонков ты получил из «Олимпии» после жеребьевки?

– Так мы по этому поводу смеялись с моими уже экс-партнерами и удивлялись: как такое возможно. Хотя, когда я увидел вот эти корзины перед жеребьевкой, я сказал: «о, мы точно получим «Олимпию».

– Как тебе кажется, в «Олимпии» недооценивают «Полесье», учитывая, что у этой команды нет истории в Еврокубках.

– Я не думаю, что они будут нас недооценивать, потому что они знают, например, «Шахтер» и, возможно, из-за этого они не будут недооценивать и нас. В прошлом году мы с «Олимпией» впервые в истории играли в групповом раунде Лиги Конференций. И для первого раза это был отличный результат. Прежде всего - для меня, потому что в 20 лет я уже играл в групповом турнире еврокубка. Это было круто. Но я думаю, что они будут стараться играть мощно против нас. Точно не будут недооценивать.

– Поделись впечатлениями от твоей еврокубковой кампании, какой она была для тебя-дебютанта?

– Конечно, это было захватывающе. Мы сначала играли в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге не прошли дальше, хотя играли хорошо. Добрались до третьего раунда квалификации и сыграли против больших команд, больших футбольных имен, больших игроков. Например, против «Галатасарая». Ты выходишь, а вокруг тебя 50 тысяч фанатов и они свистят, скандируют, шумят. Ты просто стоишь и смотришь на все это. Было действительно захватывающе. Турецкие болельщики очень эмоциональные и очень экспрессивные.

– А как болельщики в «Олимпии» Любляны?

– На самом деле мне это не нравилось и я уверен, что большинству игроков «Олимпии» - тоже. Люди в Словении не очень интересуются футболом. В некоторых других городах – все же футбольных болельщиков больше, чего не скажешь о Любляне. Если какой-то особенный матч – тогда много людей приходит на стадион. Если же нет – например, играем против не очень большой команды, то на стадионе может собраться плюс-минус несколько тысяч фанатов. Мне это не нравилось.

– Как ты прогнозируешь, сколько людей придет на поединок против «Полесья»?

– Я думаю, возможно, тысячи 4 будет. 3-4 тысячи.

– А сколько стадион вмещает?

– 15 тысяч.

– А с чем ты это связываешь?

– Возможно из-за того, что в Любляне есть немало других видов спорта. И люди смотрят: баскетбол или хоккей, или что-то еще. Я не знаю, как они это смотрят, но они это смотрят (смеется). А на футбол приходит всего несколько тысяч. На «Галатасарай» пришло 13-14 тысяч фанатов. И это было классно. Но когда мы играли с «Карабахом» в квалификации Лиги Европы – было всего 3 тысячи.

– Кто фаворит этого матча – «Олимпия» или «Полесье»?

– Мне кажется, для нас будет немного тяжело из-за того, что мы не играем у себя дома, в Украине. Однако, у нас более быстрый футбол и мы сильнее, поэтому у нас больше шансов, чем у «Олимпии».

– С каким счетом закончатся матчи? Кто забьет?

– Дайте немного подумать.... В Любляне будет 2:1 за нами.... Я надеюсь, что я забью, возможно, еще и Гуцуляк. В Польше будет 1:0 – наша победа.

– Ты забьешь или Гуцуляк?

– Возможно какой-то центрбек после углового.

– Далекоидущие мечты и ближайшие мечты, какие они?

– Сделать максимально возможную успешную карьеру в футболе, а еще быть вместе со своей семьей. И чтобы моя семья была здорова и я был здоров – это самые важные вещи. Сейчас же у меня такие цели: я хочу быть лучшим здесь, в «Полесье», и продемонстрировать все, на что способен.

– Я отметила, что у тебя очень классное чувство юмора. У кого лучшее чувство юмора в «Полесье»?

– Наверное, у Козака и Будковского. Я не понимаю много слов, что они говорят, но они всегда шутят. Я хочу поприветствовать всех болельщиков «Полесья». Надеюсь, что вы будете приходить на каждую нашу игру, чтобы поддержать нас. А еще надеюсь, что вы поддержите нас и в Польше во время еврокубковых поединков. Надеюсь, что вас будет много. Большое спасибо!

21-летний боснийский нападающий перешел в «Полесье» из словенской «Олимпии» на правах аренды, рассчитанной на 1 сезон.

По теме:
Черноморец пригласил в команду игрока Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Динамо
Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?
Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций
Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Футбол | 16 июля 2024, 13:40 20
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше

Представители элитного дивизиона чемпионата Украины решили судьбу днепровского клуба

«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Бокс | 16 июля 2024, 08:10 0
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса

ЭйДжей отметил Мухаммеда Али

Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 04:34
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Футбол | 16.07.2024, 14:33
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025
Футбол | 16.07.2024, 19:16
Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025
Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 9
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 26
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем