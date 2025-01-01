Кривбасс определился со всеми соперниками на сборе в Испании
Соперниками клуба будут команды из пяти стран
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» на испанском этапе подготовки проведут контрольные матчи с соперниками из пяти стран.
По имеющимся данным, спарринг-партнерами подопечных Юрия Вернидуба будут шведский «Кальмар», словенская «Олимпия», эстонская «Левадия», датский «Раннерс» и «Тромсе» и «Согндал» из Норвегии.
Ожидается, что в составе криворожской делегации будет 25 футболистов, среди которых и новички-легионеры, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Зато нападающий «Кривбасса» Денис Устименко может продолжить карьеру в «Оболони».
Пока «Кривбасс» занимает четвертое место в чемпионате УПЛ, набрав 31 очко.
Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за отказ пожать руки после матча.
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