Кривбасс определился со всеми соперниками на сборе в Испании

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» на испанском этапе подготовки проведут контрольные матчи с соперниками из пяти стран.

По имеющимся данным, спарринг-партнерами подопечных Юрия Вернидуба будут шведский «Кальмар», словенская «Олимпия», эстонская «Левадия», датский «Раннерс» и «Тромсе» и «Согндал» из Норвегии.

Ожидается, что в составе криворожской делегации будет 25 футболистов, среди которых и новички-легионеры, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Зато нападающий «Кривбасса» Денис Устименко может продолжить карьеру в «Оболони».

Пока «Кривбасс» занимает четвертое место в чемпионате УПЛ, набрав 31 очко.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за отказ пожать руки после матча.