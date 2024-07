Уйдет или останется? Лунин рассказал, где хочет играть

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, где хочет продолжить свою карьеру:

«Я хочу остаться в «Реале», и я хочу играть. Я уже говорил об этом», – цитирует 25-летнего украинского голкипера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на испанские СМИ.

Напомним, контракт Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года. Мадридский клуб намерен продать украинца, если тот не подпишет новое соглашение.

Ранее сообщалось о том, что у Лунина есть официальное предложение от «Арсенала».

