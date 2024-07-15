Уйдет или останется? Лунин рассказал, где хочет играть
Украинский голкипер хочет получать игровую практику в «Реале»
Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, где хочет продолжить свою карьеру:
«Я хочу остаться в «Реале», и я хочу играть. Я уже говорил об этом», – цитирует 25-летнего украинского голкипера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на испанские СМИ.
Напомним, контракт Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года. Мадридский клуб намерен продать украинца, если тот не подпишет новое соглашение.
Ранее сообщалось о том, что у Лунина есть официальное предложение от «Арсенала».
🚨⚪️ Lunin on his future: “I want to stay at Real Madrid… and I want to play”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024
“I’ve been clear already”, told @elchiringuitotv. pic.twitter.com/KgIzrKp1jG
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