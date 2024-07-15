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  4. Уйдет или останется? Лунин рассказал, где хочет играть
Испания
15 июля 2024, 21:35 |
519
4

Уйдет или останется? Лунин рассказал, где хочет играть

Украинский голкипер хочет получать игровую практику в «Реале»

15 июля 2024, 21:35 |
519
4
Уйдет или останется? Лунин рассказал, где хочет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, где хочет продолжить свою карьеру:

«Я хочу остаться в «Реале», и я хочу играть. Я уже говорил об этом», – цитирует 25-летнего украинского голкипера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на испанские СМИ.

Напомним, контракт Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года. Мадридский клуб намерен продать украинца, если тот не подпишет новое соглашение.

Ранее сообщалось о том, что у Лунина есть официальное предложение от «Арсенала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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an52
Одним словом, Лунін хоче бути №1 в Реалі, але такий варіант недоступний. Може варто підкорегувати свої бажання відповідно можливостям?
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+1
Владислав Рейский
Коню понятно - не свалит.
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0
samird
Це два взаємовиключні варіанти.
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0
GloryUkraine
Лунін просто знущається з Кепи.😁
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0
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