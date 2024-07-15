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  4. У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Испания
15 июля 2024, 14:05 |
640
1

У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?

«Арсенал» сделал украинцу предложение по трансферу

15 июля 2024, 14:05 |
640
1
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания AS, Лунин до сих пор не определился со своим будущим. У украинца есть много вариантов относительно продолжения карьеры. AS отмечает, что украинец получил официальное предложение о продолжении карьеры в «Арсенале» и отмечает, что оно является «блестящим». Если Лунин ранее хотел продолжить карьеру, то после финала ЛЧ он изменил мнение. Андрей колеблется, а вот другой вратарь Кепа Аррисабалага – нет. Баск уже отказал клубу из Саудовской Аравии и готовится заменить Лунина в «Реале».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: AS
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vh
Навіщо тоді брали Раю?
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