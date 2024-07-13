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Динамо Киев
14.07.2024 15:00 - : -
Брондбю
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 23:39 | Обновлено 13 июля 2024, 23:40
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Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

13 июля 2024, 23:39 | Обновлено 13 июля 2024, 23:40
73
0
Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

14 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Брондбю» встретится с «Динамо» (Киев). Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Брондбю

Команда в конце года отметит 60-летний юбилей. За это время она неоднократно выигрывал и кубок, и чемпионский титул. Крайнее золото футбольной Дании парни с западных окраин брали в 2021-м году. А в прошлом сезоне только Мидтьюлланд оказался сильнее, а чемпиона и фаворита, Копенгагена, оставили за своей спиной. Сейчас подопечные Йеспере Соренсена готовятся к тому, что уже в конце месяца стартовать в квалификации Лиги конференций. Впрочем, до того времени уже стартует датский чемпионат - зима в стране суровая, и длительный перерыв неизбежен. А пока что датчане вовсю проводят контрольные поединки. За спиной уже товарищеские матчи с пражской Вайле (0:2) и Спартой из Праги (5:1), и с украинцами закрывают сбор.

Ставки на матч Брондбю – Динамо Киев

Динамо (Киев)

Клуб в 2023-м году получил немало тяжелых ударов по своей репутации, начиная от рекордно низкого места в итоговой таблице Украинской Премьер-Лиги, и заканчивая неудачами как в кубке, так и на евроарене - бело-голубые не пробились в групповой раунд даже скромной Лиги конференций. Только после этого Мирча Луческу все-таки покинул тренерский пост, вроде бы все-таки добровольно, но досрочно. Сменил его Шовковский, сначала как и.о., но весной он был уже полноценным главным тренером. Догнать Шахтер не получилось, но хотя бы на второе место столичный гранд вернулся уверенно. А летом укрепили состав не только теми, кто вернулся из аренд, но и рядом полноценных новичков. Привычно поработали на внутренней арене, подписав Пихаленка, Брагару и Рубчинского. Но есть и легионер - арендовали в Форталезе защитника Брайана Себальоса. 10-го июля сыграли первый поединок сборов, с Падерборном, и обошлись без голов там.

Статистика личных встреч

В 1991-м и 1997-м годах клубы играли в квалификации Лиги чемпионов. Оба раза прошли дальше динамовцы, но выиграли только по разу, при ничьей и победе датчан в крайнем поединке.

Прогноз

GGBET симпатизирует динамовцам. Но их соперник уже заканчивает сбор, а украинцы только начинают работать. Ставим на то, что датчане не проиграют (коэффициент - 1,8).

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Брондбю Динамо Киев контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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