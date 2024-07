Англия возьмет трофей Евро-2024? Известны основания для этого

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Будущий финал станет для сборной Англии вторым кряду на чемпионате Европы – в 2021 году на Евро-2020 она, как известно, проиграла по пенальти Италии.

Это будет третий случай в истории турнира, когда сборная после проигранного финала вновь играла в финале следующего чемпионата. До этого подобное случалось два раза с Германией – в 1980-м и 1996-м. Примечательно, что обоих случаях немцы становились чемпионами Европы.

Как известно, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля в Берлине.

