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Англия
11 июля 2024, 09:13 | Обновлено 11 июля 2024, 09:17
528
0

Англия возьмет трофей Евро-2024? Известны основания для этого

Родоначальники футбола имеют примеры для подражания

11 июля 2024, 09:13 | Обновлено 11 июля 2024, 09:17
528
0
Англия возьмет трофей Евро-2024? Известны основания для этого
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Будущий финал станет для сборной Англии вторым кряду на чемпионате Европы – в 2021 году на Евро-2020 она, как известно, проиграла по пенальти Италии.

Это будет третий случай в истории турнира, когда сборная после проигранного финала вновь играла в финале следующего чемпионата. До этого подобное случалось два раза с Германией – в 1980-м и 1996-м. Примечательно, что обоих случаях немцы становились чемпионами Европы.

Как известно, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля в Берлине.

Ранее Джуд Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024.

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сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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