Англия возьмет трофей Евро-2024? Известны основания для этого
Родоначальники футбола имеют примеры для подражания
10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.
Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.
Будущий финал станет для сборной Англии вторым кряду на чемпионате Европы – в 2021 году на Евро-2020 она, как известно, проиграла по пенальти Италии.
Это будет третий случай в истории турнира, когда сборная после проигранного финала вновь играла в финале следующего чемпионата. До этого подобное случалось два раза с Германией – в 1980-м и 1996-м. Примечательно, что обоих случаях немцы становились чемпионами Европы.
Как известно, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля в Берлине.
Ранее Джуд Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024.
There have been just three occasions when the beaten finalist has reached the final again during the next European Championship tournament:— Squawka (@Squawka) July 10, 2024
◎ Germany (1980)
◎ Germany (1996)
◉ England (2024)
The previous two times they lifted the trophy…..🏆🏆#EURO2024 https://t.co/aZ466Epyrv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англию распнут, если она не выйдет в финал
Игра завершилась минимальной победой колумбийцев со счетом 1:0