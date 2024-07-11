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Англия
11 июля 2024, 08:00 | Обновлено 11 июля 2024, 08:15
891
1

Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024

Родоначальники футбола вышли в финал чемпионата Европы

11 июля 2024, 08:00 | Обновлено 11 июля 2024, 08:15
891
1
Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Полузащитник англичан Джуд Беллингем дал эмоционалдьную оценку прошедшему поединку, судьба которого решилась на первой компенсированной минуте второго гола благодаря голу Олли Уоткинса.

«Олли Уоткинс вышел и выиграл для нас матч. Мы признательны, потому что не уверен, что у меня хватило бы сил еще на тридцать минут. Я очень рад за Олли. Он вышел и использовал свой шанс. Вся команда радуется за него. Он – герой и спас нас.

В таких матчах мы сплачиваемся больше, чем кто-либо еще. Мы снова проявили себя. Такие моменты прекрасны. Они объединяют нас в команду и семью. И нужно перенести это на финал.

Испания выглядела потрясающе, она была очень хороша. Но это отдельно взятый матч, и произойти может что угодно. Уверен, что мы сядем, изучим их и правильно проанализируем. Будет интересно сойтись с этой командой», – заявил Беллингем.

Ранее сообщалось, что Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Нидерланды - Англия Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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