Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Полузащитник англичан Джуд Беллингем дал эмоционалдьную оценку прошедшему поединку, судьба которого решилась на первой компенсированной минуте второго гола благодаря голу Олли Уоткинса.

«Олли Уоткинс вышел и выиграл для нас матч. Мы признательны, потому что не уверен, что у меня хватило бы сил еще на тридцать минут. Я очень рад за Олли. Он вышел и использовал свой шанс. Вся команда радуется за него. Он – герой и спас нас.

В таких матчах мы сплачиваемся больше, чем кто-либо еще. Мы снова проявили себя. Такие моменты прекрасны. Они объединяют нас в команду и семью. И нужно перенести это на финал.

Испания выглядела потрясающе, она была очень хороша. Но это отдельно взятый матч, и произойти может что угодно. Уверен, что мы сядем, изучим их и правильно проанализируем. Будет интересно сойтись с этой командой», – заявил Беллингем.

Ранее сообщалось, что Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением.