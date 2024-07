Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Сборная Англии, обыграв «оранжевых», смогла выйти в финал Евро-2024 с уникальным достижением. Она первой в истории дошла до финального поединка, побывав в статусе проигрывающей команды в матчах 1/4 и 1/2 финала. Впрочем, стоит заметить, что и в 1/8 финала англичане были вынуждены отыгрываться.

Напомним, в 1/8 финала сборная Англии одержали волевую победу над командой Словакии (2:1 в дополнительное время), а в 1/4 финала с командой Швейцарии сыграла вничью 1:1 (отыгралась на 80-й минуте) в основное и дополнительное время, победив затем в серии пенальти – 5-3.

1 - England are the first side in UEFA European Championship history to reach the final despite trailing in both the quarter-final and semi-final en route. Resolve. pic.twitter.com/YmB8qSqYBQ