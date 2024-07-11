Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением
Англия
11 июля 2024, 07:17 | Обновлено 11 июля 2024, 07:31
2074
1

Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением

Родоначальники футбола сразятся за трофей с командой Испании

11 июля 2024, 07:17 | Обновлено 11 июля 2024, 07:31
2074
1
Англия вышла в финал Евро-2024 с уникальным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся второй полуфинал, в котором отношения выяснили сборные Нидерландов и Англии.

Матч завершился волевой победой англичан со счетом 2:1.

Сборная Англии, обыграв «оранжевых», смогла выйти в финал Евро-2024 с уникальным достижением. Она первой в истории дошла до финального поединка, побывав в статусе проигрывающей команды в матчах 1/4 и 1/2 финала. Впрочем, стоит заметить, что и в 1/8 финала англичане были вынуждены отыгрываться.

Напомним, в 1/8 финала сборная Англии одержали волевую победу над командой Словакии (2:1 в дополнительное время), а в 1/4 финала с командой Швейцарии сыграла вничью 1:1 (отыгралась на 80-й минуте) в основное и дополнительное время, победив затем в серии пенальти – 5-3.

По теме:
Беллингем назвал спасителя Англии в матче с Нидерландами на Евро-2024
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Евро-2024 Нидерланды - Англия сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
Футбол | 10 июля 2024, 09:53 10
Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца

«Ливерпуль» заинтересовался услугами украинского стража ворот

Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Футбол | 11 июля 2024, 05:40 1
Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024

В ночь на 15 июля в поединке за титул сойдутся сборные Аргентины и Колумбии

Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Футбол | 11.07.2024, 06:23
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Футбол | 10.07.2024, 07:46
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10.07.2024, 13:40
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chunga-Changa
Они как боксёры.   Сначала надо получить в дыню, что бы проснуться)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:37 57
Теннис
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
09.07.2024, 23:57 123
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем