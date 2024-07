Симонс забил второй самый ранний гол в полуфинале Евро. Кто был первым?

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.



На 7-й минуте матча нападающий сборной Нидерландов Хави Симонс открыл счёт. Его гол стал вторым самым ранним голом, забитым в полуфинале Чемпионата Европы. Первую строчку занимает гол Алана Ширера для Англии против Германии в 1996 году (3-я минута).



Победитель матча Нидерланды – Англия выйдет в финал Евро-2024, где сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

7 - Xavi Simon's effort in the seventh minute is the earliest goal scored in a UEFA EURO semi-final since Alan Shearer for England vs Germany in 1996 (3rd min). Strike. pic.twitter.com/BDgwBrqUEj