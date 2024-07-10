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  4. Симонс забил второй самый ранний гол в полуфинале Евро. Кто был первым?
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 22:41 | Обновлено 10 июля 2024, 22:51
311
0

Симонс забил второй самый ранний гол в полуфинале Евро. Кто был первым?

На 7-й минуте матча против Англии нападающий сборной Нидерландов открыл счёт

10 июля 2024, 22:41 | Обновлено 10 июля 2024, 22:51
311
0
Симонс забил второй самый ранний гол в полуфинале Евро. Кто был первым?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

На 7-й минуте матча нападающий сборной Нидерландов Хави Симонс открыл счёт. Его гол стал вторым самым ранним голом, забитым в полуфинале Чемпионата Европы. Первую строчку занимает гол Алана Ширера для Англии против Германии в 1996 году (3-я минута).

Победитель матча Нидерланды – Англия выйдет в финал Евро-2024, где сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Хави Симонс сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия Алан Ширер рекорд
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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