Сравнился с Месси. Ямалю покорилось очередное достижение

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



Испанский нападающий провёл блестящий матч и был награждён, как лучший игрок матча. Также в полуфинальной встрече он обновил свои статистические показатели и сравнялся с Лионелем Месси.



Единственные два игрока за последние два чемпионата Европы/Чемпионата мира, у которых 15+ созданных моментов, 15+ ударов и 15+ дриблингов:

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

2 - The only two players across the last two EURO/World Cup tournaments with 15+ chances created, 15+ shots and 15+ dribbles:



2022 World Cup - Lionel Messi

EURO 2024 - Lamine Yamal



Destined. pic.twitter.com/bEJndbpGyT