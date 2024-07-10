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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 20:36 | Обновлено 10 июля 2024, 20:50
1057
0

Сравнился с Месси. Ямалю покорилось очередное достижение

Испанец стал в один ряд с аргентинцем по статистическим показателям

10 июля 2024, 20:36 | Обновлено 10 июля 2024, 20:50
1057
0
Сравнился с Месси. Ямалю покорилось очередное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Испанский нападающий провёл блестящий матч и был награждён, как лучший игрок матча. Также в полуфинальной встрече он обновил свои статистические показатели и сравнялся с Лионелем Месси.

Единственные два игрока за последние два чемпионата Европы/Чемпионата мира, у которых 15+ созданных моментов, 15+ ударов и 15+ дриблингов:

  • Чемпионат мира 2022 - Лионель Месси
  • Чемпионат Европы 2024 - Ламин Ямал

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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