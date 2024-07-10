Сравнился с Месси. Ямалю покорилось очередное достижение

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



Испанский нападающий провёл блестящий матч и был награждён, как лучший игрок матча. Также в полуфинальной встрече он обновил свои статистические показатели и сравнялся с Лионелем Месси.



Единственные два игрока за последние два чемпионата Европы/Чемпионата мира, у которых 15+ созданных моментов, 15+ ударов и 15+ дриблингов:

Чемпионат мира 2022 - Лионель Месси

Чемпионат Европы 2024 - Ламин Ямал

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.