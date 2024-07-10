Сравнился с Месси. Ямалю покорилось очередное достижение
Испанец стал в один ряд с аргентинцем по статистическим показателям
В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Испанский нападающий провёл блестящий матч и был награждён, как лучший игрок матча. Также в полуфинальной встрече он обновил свои статистические показатели и сравнялся с Лионелем Месси.
Единственные два игрока за последние два чемпионата Европы/Чемпионата мира, у которых 15+ созданных моментов, 15+ ударов и 15+ дриблингов:
- Чемпионат мира 2022 - Лионель Месси
- Чемпионат Европы 2024 - Ламин Ямал
Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.
2 - The only two players across the last two EURO/World Cup tournaments with 15+ chances created, 15+ shots and 15+ dribbles:— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2024
2022 World Cup - Lionel Messi
EURO 2024 - Lamine Yamal
Destined. pic.twitter.com/bEJndbpGyT
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