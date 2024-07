Абсолютно заслуженно. Определен лучший игрок матча Испания – Франция

В немецком Мюнхене 9 июля прошёл матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



На 9-й минуте французы благодаря вышли вперёд. Однако уже на 21-й минуте испанский нападающий Ламин Ямал сравнял счёт, а также установил очередной рекорд. Спустя ещё 4 минуты гол забил Дани Ольмо.



Лучшим игроком матча по версии УЕФА был признан 16-летний испанец Ламин Ямал.

Чемпионат Европы-2024. Полуфинал.

Испания – Франция - 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9.

🚨🥇 UEFA Man of the Match for Spain vs France: Lamine Yamal. 🇪🇸 pic.twitter.com/QYohvMSN20