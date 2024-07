Синнер переиграл Шелтона в трех сетах и пробился в четвертьфинал Уимблдона

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в четвертьфинал Уимблдона-2024.

В 4-м раунде итальянец в трех сетах разобрался с Беном Шелтоном (США, ATP 14).

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Бен Шелтон (США) [14] – 6:2, 6:4, 7:6 (11:9)

Это была четвертая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок.

В четвертьфинале травяного мейджора Янник сыграет либо против Григора Димитрова, либо против Даниила Медведева.

Синнер продлил свой винстрик до 9 матчей. До старта Уимблдона он выиграл титул на травяных соревнованиях в Халле.

Sinner Sizzles 🔥



The world No.1 reaches the quarter-finals at #Wimbledon for the third consecutive year! 🇮🇹 pic.twitter.com/lfVxrtre1G