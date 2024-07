Алькарас выиграл 11-й матч подряд на кортах Уимблдона и вышел в 1/4 финала

Испанский теннисист и 3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал Уимблдона-2024.

В 4-м раунде испанец в четырех сетах разобрался с Уго Умбером (Франция, ATP 16) за 3 часа.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Уго Умбер (Франция) [16] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

Это была первая встреча теннисистов.

Алькарас выиграл 11-й матч подряд на этих кортах. В прошлом году он выиграл титул Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале Карлос сыграет либо против Томми Пола, либо против Роберто Баутисты Агута.

Алькарас стал вторым самым молодым теннисистом после Рафаэля Надаля (2007), который в одном сезоне сумел добраться до 1/4 финала на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

21, 63 - At 21y and 63d, has become the second-youngest player in the Open Era to reach the Men’s Singles QF at the Australian Open, Roland Garros and Wimbledon in a calendar year, older only than Rafael Nadal (21y 32d) in 2007. Magic.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/KxyjvA3glb