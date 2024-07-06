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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 10:25 | Обновлено 06 июля 2024, 10:58
2585
2

Сборная Франции установила антирекорд за всю историю чемпионатов Европы

Французы до сих пор не забили ни одного гола из игры на Евро-2024

06 июля 2024, 10:25 | Обновлено 06 июля 2024, 10:58
2585
2
Сборная Франции установила антирекорд за всю историю чемпионатов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Франция снова не сумела забить с игры. Это был пятый подряд матч на Евро-2024, в котором французская команда не сумела отличиться с игры – что является самой длинной серией без забитого гола (с игры) в истории турнира. У французов на Евро 2024 один забитый гол с пенальти, еще дважды их соперники забивали в собственные ворота.

Однако стоит отметить, что французская сборная также ни разу не пропустила с игры на Евро-2024.

Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)

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Евро-2024 антирекорд сборная Франции по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Chunga-Changa
Кому как не им становиться чемпионами?
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0
maxno
Франция в следующем круге чемпионата Европы и им всё равно сколько они не забили.
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0
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