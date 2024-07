Сборная Франции установила антирекорд за всю историю чемпионатов Европы

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Франция снова не сумела забить с игры. Это был пятый подряд матч на Евро-2024, в котором французская команда не сумела отличиться с игры – что является самой длинной серией без забитого гола (с игры) в истории турнира. У французов на Евро 2024 один забитый гол с пенальти, еще дважды их соперники забивали в собственные ворота.

Однако стоит отметить, что французская сборная также ни разу не пропустила с игры на Евро-2024.

Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)

🏆🇫🇷 France are in the semi final with zero open play goals scored. First time ever in the history of the Euros.



Zero goals also conceded from open play. 🔐 pic.twitter.com/TWiQOjW0yS