ФОТО. Лионель Месси красиво унизил Криштиану Роналду. Вот что он сделал
Лионель Месси тонко ответил на последние действия своего извечного соперника
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на сторис нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Популярный твиттер-аккаунт Out Of Context Football отметил, что после того, как Криштиану опубликовал сторис с призом «Лучшему бомбардиру всех времен», Лионель опубликовал сторис с Кубком Мира.
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Этот выпад Месси связывают ещё и с тем, что Роналду снова унизил Лигу 1, сказав, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата Франции – отметим, что Криштиану говорил это ещё тогда, когда аргентинец выступал за «ПСЖ».
December 29, 2024
А сразу после этого Лионель опубликовал в сторис пару фото, как он открывает вино собственного производства – «Lionel Collection: GOAT 10».
Раунд за Лионелем Месси – битва продолжается далеко за пределами футбольного поля:
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