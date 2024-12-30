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30 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:02
455
0

ФОТО. Лионель Месси красиво унизил Криштиану Роналду. Вот что он сделал

Лионель Месси тонко ответил на последние действия своего извечного соперника

30 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:02
455
0
ФОТО. Лионель Месси красиво унизил Криштиану Роналду. Вот что он сделал
Instagram. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на сторис нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Популярный твиттер-аккаунт Out Of Context Football отметил, что после того, как Криштиану опубликовал сторис с призом «Лучшему бомбардиру всех времен», Лионель опубликовал сторис с Кубком Мира.

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Этот выпад Месси связывают ещё и с тем, что Роналду снова унизил Лигу 1, сказав, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата Франции – отметим, что Криштиану говорил это ещё тогда, когда аргентинец выступал за «ПСЖ».

А сразу после этого Лионель опубликовал в сторис пару фото, как он открывает вино собственного производства – «Lionel Collection: GOAT 10».

Раунд за Лионелем Месси – битва продолжается далеко за пределами футбольного поля:

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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