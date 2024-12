Пробили дно. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд

Английский «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекрд.

За это места «Красные дьяволы» пропустили во всех матчах 18 голов. Ранее клуб пропускал столько же голов за месяц в марте 1964 года.

За первые 19 минут матча против «Ньюкасла», который проходит на домашнем для «Красных дьяволов» стадионе «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» пропустил два гола.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 22 очка, занимает 14-е место.

