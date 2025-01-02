«Как бы игроки не разбрелись по Украине». Маркевич – о будущем Руха
Опытный наставник надеется, что игроки останутся во Львове
Опытный наставник Мирон Маркевич надеется, что после объединения с «Карпатами» молодые игроки «Руха» не начнут покидать команду. Тренер привел в пример одного из футболистов «Карпат» Максима Мельниченко.
«Когда был у руля «Карпат», то по моей инициативе пригласили из «Днепра-1» талантливого лидера молодежной сборной Украины Максима Мельниченко, который мог качественно действовать в обороне и в опорной зоне. Уже после моего ухода узнаю, что Мельниченко отдали в Полесье».
«Не понимаю, как такое могло произойти, ведь он мог стать стержневым игроком в «Карпатах» на многие годы. Как бы после таких договорняков и игроки «Руха» не разбрелись по Украине», – сказал Маркевич.
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