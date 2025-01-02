Италия02 января 2025, 17:32 |
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Изменил мнение. Защитник Милана решил остаться в команде ради тренера
Фикайо Томори отказался от перехода в «Ювентус»
02 января 2025, 17:32 |
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Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори отказался от идеи перехода к туринскому «Ювентусу».
Англичанин стремится завоевать доверие новоиспеченного тренера команды Сержиу Консейсу, поэтому решил продолжить бороться за место в основе.
В этом сезоне Фикайо частенько проводил матч на скамье запасных, однако в активе игрока 15 сыгранных поединков.
Ранее появилась информация, что Томори не прости покинуть россонери и перебраться в «Ньюкасл».
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