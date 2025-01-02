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  4. Изменил мнение. Защитник Милана решил остаться в команде ради тренера
Италия
02 января 2025, 17:32 |
165
0

Изменил мнение. Защитник Милана решил остаться в команде ради тренера

Фикайо Томори отказался от перехода в «Ювентус»

02 января 2025, 17:32 |
165
0
Изменил мнение. Защитник Милана решил остаться в команде ради тренера
IMAGO. Фикайо Томори

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори отказался от идеи перехода к туринскому «Ювентусу».

Англичанин стремится завоевать доверие новоиспеченного тренера команды Сержиу Консейсу, поэтому решил продолжить бороться за место в основе.

В этом сезоне Фикайо частенько проводил матч на скамье запасных, однако в активе игрока 15 сыгранных поединков.

Ранее появилась информация, что Томори не прости покинуть россонери и перебраться в «Ньюкасл».

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Фикайо Томори Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус
Андрій Вітренко Источник: Football-Italia
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