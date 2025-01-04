Битва середняков. Удинезе и Верона расписали сухую ничью

4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Вероной» и «Удинезе».

Игра прошла на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.

Команды не сумели открыть счет в матче. А на 71-й минуте полузащитник «Вероны» Суат Сердар получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

В турнирной таблице «Верона», имея в своем активе 19 очков, занимает 14-е место. «Удинезе» набрал 25 пунктов и занимает 9-ю позицию.

Серия А. 19-й тур. 4 января

Верона – Удинезе – 0:0

Удаление: Сердар, 71

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