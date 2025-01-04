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04.01.2025 21:45 – FT 0 : 0
Удинезе
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Италия
04 января 2025, 23:42 | Обновлено 05 января 2025, 00:50
28
0

Битва середняков. Удинезе и Верона расписали сухую ничью

Матч закончился со счетом 0:0

04 января 2025, 23:42 | Обновлено 05 января 2025, 00:50
28
0
Битва середняков. Удинезе и Верона расписали сухую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 19-го тура Серии А между «Вероной» и «Удинезе».

Игра прошла на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.

Команды не сумели открыть счет в матче. А на 71-й минуте полузащитник «Вероны» Суат Сердар получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

В турнирной таблице «Верона», имея в своем активе 19 очков, занимает 14-е место. «Удинезе» набрал 25 пунктов и занимает 9-ю позицию.

Серия А. 19-й тур. 4 января

Верона – Удинезе – 0:0

Удаление: Сердар, 71

Фотогалерея:

События матча

71’
Суат Сердар (Эллас Верона) получает красную карточку.
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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