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  4. «Пора покидать Барсу». Реакция фанов на отказ федерации в регистрации Ольмо
Испания
04 января 2025, 20:25 |
1432
1

«Пора покидать Барсу». Реакция фанов на отказ федерации в регистрации Ольмо

Барселона не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора

04 января 2025, 20:25 |
1432
1
«Пора покидать Барсу». Реакция фанов на отказ федерации в регистрации Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января Королевская федерация футбола Испании официально отказала «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Решение было принято на основе статей 130.2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые запрещают повторную регистрацию игроков с аннулированными лицензиями в том же сезоне.

Болельщики «Барселоны» выразили возмущение и надеются на успех в суде, в то время как фанаты других клубов поддержали действия федерации, считая их оправданными.

Addi: «Ла Лига буквально делает все возможное, чтобы «Реал Мадрид» снова победил».

Ella Clark: «В «Барселоне» разворачивается настоящая драма: Ла Лига и RFEF отклонили регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора. Процесс в суде может быть долгим, но это показывает, что «Барселона» настроена на сохранение своего состава. Впереди у клуба трудные финансовые времена, но их юридическая борьба может стать интересным прецедентом для финансовых регуляций в футболе».

Unruly King: «Означает ли это, что Дани Ольмо и Пау Виктор больше не являются игроками «Барселоны?».

OB: «Почему «Барселона» всегда попадает в такую ​​неразбериху».

Tyson Garani: «Означает ли это, что Дани и Пау могут подписать контракт где угодно на условиях свободного трансфера?».

Mike: «Пора покидать «Барсу».

Ghana Yesu: «Насколько я понимаю, в Ла Лиге нельзя зарегистрировать игрока дважды за один сезон, так почему же «Барселона» так старается сделать это в этот раз?».

OFFICIAL X HATER: «Кто-нибудь может объяснить мне это, как будто мне два года?? Почему у «Барселоны» всегда проблемы с регистрацией игроков, но я не видел, чтобы у какого-либо другого клуба были такие проблемы».

Peregrino: «Очень плохое управление со стороны «Барсы». Это неустойчивая ситуация для топ-клуба. Ольмо будет в порядке, так как он может уйти как свободный агент. Он был бы отличным дополнением для ряда топ-клубов Премьер-лиги».

T.M: «Это так отвратительно! Я думал, что план Б продать несколько VIP-лож на недавно реконструированном Камп Ноу саудам, неужели это снова не сработало? «Барселона» станет очень непривлекательной для лучших игроков. Это нехорошо для имиджа клуба, надеюсь, они успеют зарегистрировать обоих игроков до закрытия окна».

Sheikh Sports: «Подавать в суд из-за регистрации игроков? Финансовое положение «Барселоны», должно быть, хуже, чем мы думали. Надеюсь, они получат благоприятный исход».

Kamil Khan: «Юридические действия «Барселоны» накаляются. Интересно, как это повлияет на их будущие подписания».

Dhurim: «Я очень надеюсь, что они проиграют в суде».

Ibukun Tayo Daniel: «Они бедны, они бедны! «Манчестер Сити» следующий!».

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Барселона Дани Ольмо Пау Виктор Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Ла Лига чемпионат Испании по футболу реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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PUMA
(Addi: «Ла Лига буквально делает все возможное, чтобы «Реал Мадрид» снова победил». )
И опять же  не Лапорта, а Ла Лига  , все вокруг не дают барсе крылья расправить  , а вообще как обычно они говорят , Реал всех купил 
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