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  4. УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 10:26 |
552
4

УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем

Легендарный вратарь возглавляет киевский клуб с 2023 года

02 января 2025, 10:26 |
552
4
УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главному тренеру киевского «Динамо» Александру Шовковскому исполнилось 50 лет. Столичный клуб и Украинская Премьер-лига поздравили легендарного тренера и бывшего футболиста с этой датой:

«Ваш путь в футболе – пример профессионализма, неутомимости и преданности одному клубу. Как легендарный вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, Вы покорили сердца миллионов болельщиков своими сейвами, уверенностью и умением держать удар.

Ваш вклад в лучшие страницы украинского футбола неоценим. Сегодня, продолжая свой путь в качестве главного тренера, Вы снова демонстрируете желание добиваться самых высоких результатов», – поздравила УПЛ в социальных сетях.

Александр Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году в связи с многочисленными травмами. За 24 сезона в футболке киевского «Динамо» провел 665 матчей – в 317 поединках оставлял свои ворота нетронутыми.

В 2023 году возглавил киевское «Динамо» после ухода Мирчи Луческу. В качестве игрока Шовковский становился 14-кратным чемпионом Украины, 10-кратынм обладателем Кубка Украины и 5-кратным обладателем Суперкубка Украины. Во главе столичного клуба стал серебряным призером чемпионата (2023/24).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский юбилей поздравление
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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BATI-GOOOOOL
Легенда з ювілеем ! Вдачи в здобутті чемпіонства.
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+3
Saar
З Ювілеєм! Але. .. "легендарного тренера і колишнього футболіста...." Тут потрібно : "... тренера і Легендарного футболіста..". Бо тренер він ще початківець!
Ответить
+1
Дыряво с пердя🤣
Дыр-дыр-дыркочи, пейте за Сашо сегодня за гаражами
Ответить
-2
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