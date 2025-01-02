УПЛ и Динамо поздравили Шовковского с 50-летним юбилеем

Главному тренеру киевского «Динамо» Александру Шовковскому исполнилось 50 лет. Столичный клуб и Украинская Премьер-лига поздравили легендарного тренера и бывшего футболиста с этой датой:

«Ваш путь в футболе – пример профессионализма, неутомимости и преданности одному клубу. Как легендарный вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, Вы покорили сердца миллионов болельщиков своими сейвами, уверенностью и умением держать удар.

Ваш вклад в лучшие страницы украинского футбола неоценим. Сегодня, продолжая свой путь в качестве главного тренера, Вы снова демонстрируете желание добиваться самых высоких результатов», – поздравила УПЛ в социальных сетях.

Александр Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году в связи с многочисленными травмами. За 24 сезона в футболке киевского «Динамо» провел 665 матчей – в 317 поединках оставлял свои ворота нетронутыми.

В 2023 году возглавил киевское «Динамо» после ухода Мирчи Луческу. В качестве игрока Шовковский становился 14-кратным чемпионом Украины, 10-кратынм обладателем Кубка Украины и 5-кратным обладателем Суперкубка Украины. Во главе столичного клуба стал серебряным призером чемпионата (2023/24).