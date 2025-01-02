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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 18:16 | Обновлено 02 января 2025, 18:47
1003
0

В шорт-листе. Лидер клуба УПЛ привлекает внимание из заграницы

Виталий Дахносвкий может стать игроком «Диошдьера»

02 января 2025, 18:16 | Обновлено 02 января 2025, 18:47
1003
0
В шорт-листе. Лидер клуба УПЛ привлекает внимание из заграницы
ФК Верес. Виталий Дахновский

Украинский защитник «Вереса» Виталий Дахновский попал в сферу интересов венгерского «Диошдьера», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний футболист находится в шорт-листе клуба. Помимо венгерского коллектива, к Виталию проявляют интерес «Кривбасс» и «Карпаты». Контракт Виталия Дахновского с «Вересом» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок «Вереса» погиб в ужасной аварии.

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Виталий Дахновский Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Диошдьер Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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