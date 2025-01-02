Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятеро на выход. Известны подробности трансферов игроков Руха
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 18:33 | Обновлено 02 января 2025, 18:45
1792
1

Пятеро на выход. Известны подробности трансферов игроков Руха

За ушедших игроков в будущем будет выплачен процент от продаж

02 января 2025, 18:33 | Обновлено 02 января 2025, 18:45
1792
1
Пятеро на выход. Известны подробности трансферов игроков Руха
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Стало известно несколько подробностей о будущем игроков «Руха» и их трансферах, сообщает Дмитрий Поворознюк.

По информации источника, Богдан Слюбик едет на просмотр в в киевское «Динамо», а Олег Федор, Алексей Сыч и Игорь Краснопир станут игроками «Карпат». В будущем к последним присоединится и Евгений Пастух. За всех игроков «Рух» получит процент от будущих продаж.

«Рух» идет на 7-м месте чемпионата Украины после 17 сыгранных туров, имея в своем активе 24 очка.

Ранее сообщалось о том, что в УПЛ отреагировали на слияние «Карпат» и «Руха».

По теме:
Стало известно, хочет ли чемпион Европы покинуть Барселону
В шорт-листе. Лидер клуба УПЛ привлекает внимание из заграницы
Коринтианс договорился об аренде хавбека Шахтера
Богдан Слюбик Евгений Пастух (футболист) Алексей Сыч Олег Федор Карпаты Львов Динамо Киев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Краснопир
Данііл Киріяка Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданное заявление. В УПЛ отреагировали на слияние Карпат и Руха
Футбол | 02 января 2025, 13:09 9
Неожиданное заявление. В УПЛ отреагировали на слияние Карпат и Руха
Неожиданное заявление. В УПЛ отреагировали на слияние Карпат и Руха

В УПЛ не получали никакого официального обращения по ситуации

«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Футбол | 01 января 2025, 21:05 3
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении

Олег Федорчук не в восторге от решения двух львовских клубов

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02.01.2025, 08:22
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Футбол | 02.01.2025, 15:50
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
Футбол | 02.01.2025, 18:56
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
неужели есть шансы по Крупскому?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
01.01.2025, 05:23
Другие виды
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
31.12.2024, 23:01 7
Футбол
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 8
Футбол
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем