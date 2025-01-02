Пятеро на выход. Известны подробности трансферов игроков Руха
За ушедших игроков в будущем будет выплачен процент от продаж
Стало известно несколько подробностей о будущем игроков «Руха» и их трансферах, сообщает Дмитрий Поворознюк.
По информации источника, Богдан Слюбик едет на просмотр в в киевское «Динамо», а Олег Федор, Алексей Сыч и Игорь Краснопир станут игроками «Карпат». В будущем к последним присоединится и Евгений Пастух. За всех игроков «Рух» получит процент от будущих продаж.
«Рух» идет на 7-м месте чемпионата Украины после 17 сыгранных туров, имея в своем активе 24 очка.
Ранее сообщалось о том, что в УПЛ отреагировали на слияние «Карпат» и «Руха».
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