Пятеро на выход. Известны подробности трансферов игроков Руха

Стало известно несколько подробностей о будущем игроков «Руха» и их трансферах, сообщает Дмитрий Поворознюк.

По информации источника, Богдан Слюбик едет на просмотр в в киевское «Динамо», а Олег Федор, Алексей Сыч и Игорь Краснопир станут игроками «Карпат». В будущем к последним присоединится и Евгений Пастух. За всех игроков «Рух» получит процент от будущих продаж.

«Рух» идет на 7-м месте чемпионата Украины после 17 сыгранных туров, имея в своем активе 24 очка.

Ранее сообщалось о том, что в УПЛ отреагировали на слияние «Карпат» и «Руха».