ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS
Кевин Келси отличился в матче Цинциннати против Ди Си Юнайтед на 10-й минуте
В ночь на 4 июле проходит матч очередного тура MLS между командами Ди Си Юнайтед и Цинциннати. После первого тайма счет 2:1 в пользу гостей.
На 10-й минуте первый гол в поединке забил 19-летний венесуэльский форвард Кевин Келси, который на правах аренды из донецкого Шахтера выступает в Цинциннати.
Голкипер хозяев Тайлер Миллер получил мяч в своей штрафной площади, Кевин пошел на него и сумел обокрасть, поразив ворота.
Для Кевина это уже 5-й забитый мяч в США. Аренда Келси в Цинциннати действует до конца 2024 года.
ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS
The young king at it again 👑 pic.twitter.com/RCQF6nUyek— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 4, 2024
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