В ночь на 4 июле проходит матч очередного тура MLS между командами Ди Си Юнайтед и Цинциннати. После первого тайма счет 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте первый гол в поединке забил 19-летний венесуэльский форвард Кевин Келси, который на правах аренды из донецкого Шахтера выступает в Цинциннати.

Голкипер хозяев Тайлер Миллер получил мяч в своей штрафной площади, Кевин пошел на него и сумел обокрасть, поразив ворота.

Для Кевина это уже 5-й забитый мяч в США. Аренда Келси в Цинциннати действует до конца 2024 года.

ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS

The young king at it again 👑 pic.twitter.com/RCQF6nUyek