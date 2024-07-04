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Major League Soccer
04 июля 2024, 03:44 | Обновлено 04 июля 2024, 03:55
151
0

ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS

Кевин Келси отличился в матче Цинциннати против Ди Си Юнайтед на 10-й минуте

04 июля 2024, 03:44 | Обновлено 04 июля 2024, 03:55
151
0
ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

В ночь на 4 июле проходит матч очередного тура MLS между командами Ди Си Юнайтед и Цинциннати. После первого тайма счет 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте первый гол в поединке забил 19-летний венесуэльский форвард Кевин Келси, который на правах аренды из донецкого Шахтера выступает в Цинциннати.

Голкипер хозяев Тайлер Миллер получил мяч в своей штрафной площади, Кевин пошел на него и сумел обокрасть, поразив ворота.

Для Кевина это уже 5-й забитый мяч в США. Аренда Келси в Цинциннати действует до конца 2024 года.

ВИДЕО. Смело обокрал голкипера. Игрок Шахтера забил курьезный гол в MLS

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Ди Си Юнайтед Цинциннати (MLS) Кевин Келси Шахтер Донецк видео голов и обзор Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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