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  4. Ценник установлен. Ливерпуль может отдать 70 миллионов за игрока Ноттингема
Англия
21 ноября 2024, 15:34 |
142
1

Ценник установлен. Ливерпуль может отдать 70 миллионов за игрока Ноттингема

Мурилло может стать игроком «красных»

21 ноября 2024, 15:34 |
142
1
Ценник установлен. Ливерпуль может отдать 70 миллионов за игрока Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурилло

«Ноттингем Форест» отпустит бразильского защитника Мурилло в «Ливерпуль» за сумму в 70 миллионов фунтов, сообщает Football Insider.

22-летний игрок привлекал внимание «Реала», однако «сливочные» не готовы тратить такие деньги. «Лесники» хотят получить 70 миллионов за игрока, однако трансфер, вероятно, состоится в конце сезона 2024/2025.

В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Партнер Забарного может заменить Салаха.

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Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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ViAn
Гроші хороші, але 184 не замінять 195. Як не крути.
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