Англия21 ноября 2024, 15:34 |
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Ценник установлен. Ливерпуль может отдать 70 миллионов за игрока Ноттингема
Мурилло может стать игроком «красных»
21 ноября 2024, 15:34 |
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«Ноттингем Форест» отпустит бразильского защитника Мурилло в «Ливерпуль» за сумму в 70 миллионов фунтов, сообщает Football Insider.
22-летний игрок привлекал внимание «Реала», однако «сливочные» не готовы тратить такие деньги. «Лесники» хотят получить 70 миллионов за игрока, однако трансфер, вероятно, состоится в конце сезона 2024/2025.
В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.
Партнер Забарного может заменить Салаха.
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