Ценник установлен. Ливерпуль может отдать 70 миллионов за игрока Ноттингема

«Ноттингем Форест» отпустит бразильского защитника Мурилло в «Ливерпуль» за сумму в 70 миллионов фунтов, сообщает Football Insider.

22-летний игрок привлекал внимание «Реала», однако «сливочные» не готовы тратить такие деньги. «Лесники» хотят получить 70 миллионов за игрока, однако трансфер, вероятно, состоится в конце сезона 2024/2025.

В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

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