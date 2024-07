«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду

Легендарный 61-летний экс-игрок сборной Нидерландов Рууд Гуллит жестко раскритиковал именитого форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду за его выступления на Евро-2024:

«В составе сборной Португалии есть игроки, умеющие бить куда лучше, чем он. Но Роналду, как обычно, захотел привлечь к себе внимание. Он забил всего 1 штрафной из 60.

Честно говоря, мне это всё не понравилось: он растратил впустую все эти штрафные удары, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Я увидел у него крокодиловы слезы. То, что стал позволять себе Роналду, неприемлемо», — заявил Гуллит.

На 105-й минуте поединка 1/8 финала чемпионата Европы Португалия – Словения рефери назначил пенальти в пользу «избранных» после фола на Диогу Жоте. К мячу подошел легендарный КриРо, который не сумел реализовать 11-метровый, Ян Облак отбил удар. Роналду после незабитого пенальти расплакался прямо на поле. Вся португальская команда поддержала своего лидера.

