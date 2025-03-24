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  4. Роналду установил рекорд, который никогда никому не покорялся
Португалия
24 марта 2025, 20:20 |
1343
2

Роналду установил рекорд, который никогда никому не покорялся

Криштиану забивает за сборную 22 года подряд

24 марта 2025, 20:20 |
1343
2
Роналду установил рекорд, который никогда никому не покорялся
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный нападающий Криштиану Роналду помог сборной Португалии выйти в полуфинал Лиги наций 2024/25, забив в матче с Данией (5:2, ДВ) один из голов.

Забив гол в ворота сборной Дании Криштиану стал первым футболистом в истории футбола, который отличился за свою национальную сборную 22-й год подряд. Первый гол за национальную команду КриРо забил еще в 2004 году в ворота сборной Греции.

Роналду за национальную сборную в целом провел 219 матчей и отметился 136 забитыми голами.

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче против Дании.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу статистика рекорд
Дмитрий Олейник Источник: IFFHS
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Комментарии 2
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OKs100
А у нас заканчивают карьеру в 35 лет "суперветераны". До 40 лет, это не возраст для полевого игрока, если быть спортсменом и сильно не травмироваться. 
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Andromed
ще один доказ того що це надгравець
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