Роналду установил рекорд, который никогда никому не покорялся

Звездный нападающий Криштиану Роналду помог сборной Португалии выйти в полуфинал Лиги наций 2024/25, забив в матче с Данией (5:2, ДВ) один из голов.

Забив гол в ворота сборной Дании Криштиану стал первым футболистом в истории футбола, который отличился за свою национальную сборную 22-й год подряд. Первый гол за национальную команду КриРо забил еще в 2004 году в ворота сборной Греции.

Роналду за национальную сборную в целом провел 219 матчей и отметился 136 забитыми голами.

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче против Дании.