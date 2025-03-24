Криштиану РОНАЛДУ: «После незабитого пенальти знал, что пройдем дальше»
Португалия победила в овертайме сборную Дании
40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче против Дании (5:2) в 1/4 финала Лиги наций.
«Португалия – это команда, которая всегда борется до последнего. Все игроки были в порядке и готовы отдать все силы на поле. А болельщики дарили нам дополнительную энергию.
Не забил пенальти? Лишь тот, кто не пытается забить, не ошибается. Я знал, что даже незабитый пенальти не помешает нам пройти дальше. И так случилось.
Португалия играла великолепно, и тому подтверждение – пять мячей в ворота Дании», – прокомментировал Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды сыграли вничью 3:3
Экс-игрок сборной Украины разгневан результатом матча Лиги наций