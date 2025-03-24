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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «После незабитого пенальти знал, что пройдем дальше»
Лига наций
24 марта 2025, 17:46 |
184
1

Криштиану РОНАЛДУ: «После незабитого пенальти знал, что пройдем дальше»

Португалия победила в овертайме сборную Дании

24 марта 2025, 17:46 |
184
1
Криштиану РОНАЛДУ: «После незабитого пенальти знал, что пройдем дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче против Дании (5:2) в 1/4 финала Лиги наций.

«Португалия – это команда, которая всегда борется до последнего. Все игроки были в порядке и готовы отдать все силы на поле. А болельщики дарили нам дополнительную энергию.

Не забил пенальти? Лишь тот, кто не пытается забить, не ошибается. Я знал, что даже незабитый пенальти не помешает нам пройти дальше. И так случилось.

Португалия играла великолепно, и тому подтверждение – пять мячей в ворота Дании», – прокомментировал Роналду.

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Александр Сильченко Источник: Record.pt
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protasov_lyopu_dadaj
не прошли бы - сказал бы, что знал, что не пройдем.
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